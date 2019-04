Grande Fratello 16, Barbara D’Urso spia i concorrenti dallo specchio: Gennaro la scopre

Fervono i preparativi per una nuova avvincente ed emozionante puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16” – che andrà in onda lunedì 29 aprile 2019 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la notizia” -, dove non mancheranno litigi, ma anche chiarimenti e naturalmente tanti colpi di scena.

Nel corso dell’ultima puntata del talk show pomeridiano condotto da Barbara D’Urso “Domenica live“, la conduttrice ha spoilerato il contenuto della busta gialla indirizzata a Serena Rutelli, che durante la puntata di lunedì 29 aprile sarà chiamata ad accettare o rifiutare la lettera che le è stata inviata dalla sua mamma naturale.

Barbara D’Urso spia i concorrenti: Gennaro la scopre

La vita all’interno della casa scorre molto lentamente in attesa della puntata, e come sempre la conduttrice Barbara D’Urso spia i suoi concorrenti dall’acquario, quella sorta di cordolo che circonda la casa, una sorta di backstage dove sostano operatori e cameramen, che riprendono gli inquilini da dietro gli specchi.

Nel modo di spiare i suoi “ragazzi”, Barbara però stavolta ha esagerato, infatti la conduttrice ha voluto riprendere con il suo inseparabile smartphone alcuni dei momenti più cult e divertenti degli inquilini della casa più spiata d’Italia, ma qualcosa sembra non essere andato però nel verso giusto.

Tra i tanti che sono stati immortalati negli scatti della D’Urso, c’è anche Gennaro, l’ex fiamma di Lory Del Santo, che però si è accorto che al di là dello specchio c’era proprio la conduttrice. L’esilarante momento è stato poi pubblicato in una Instagram Stories dalla stessa conduttrice, che non ha potuto quindi trattenersi dal condividere con i suoi fan quanto accaduto poco tempo prima.

Gennaro, quindi, grazie al flash usato dalla conduttrice per fare la sua ripresa, si è accorto della presenza della D’Urso nell’acquario, infatti qualche istante dopo ha parlato con Gaetano, dicendo: “Stavo pensieroso allo specchio e vedo dall’altra parte una mano con lo smalto rosso che si avvicinava allo specchio, io la vedo ma ho fatto finta di non vedere perché ho detto vabbuò sarà qualcuno. Teneva l’iPhone in mano e mi stava facendo le fotografie! Ho visto il riflesso ed ho visto che mi stava scattando delle foto“.