Grande Fratello 16: Barbara D’Urso apre le porte a Wanda Nara

Durante la seconda puntata del Grande Fratello non sono mancate le emozioni per i ragazzi della casa ed in modo particolare per Ivana Icardi, sorella del noto calciatore Mauro Icardi; la coinquilina della casa dopo aver visionato un post scritto dalla moglie del fratello, ha ribadito nuovamente il suo appello nei confronti del calciatore che ormai non vede da molto tempo.

A quanto dice Ivana, il calciatore nero-azzurro da quando si è sposato con Wanda Nara ha preferito prendere le distanze dalla sua famiglia, tuttavia, la sorella ha sempre cercato di ricucire i rapporti spezzati ormai da tempo senza però ottenere mai un riscontro positivo.

Secondo quanto emerso nel corso della serata, l’attaccante non vede da tempo nemmeno la madre che attualmente lavora in una lavanderia per poter sostenere la famiglia; Ivana ha tenuto ancora una volta a sottolineare che lei e la sua famiglia non hanno intenzione di restaurare i rapporti con Mauro per soldi ed infatti ha affermato: “Non voglio un euro da mio fratello, voglio il suo amore“.

Nel corso della discussione non sono mancate le frecciatine da parte di Ivana nei confronti della moglie del fratello; la ragazza ammesso che secondo lei se Mauro fosse stato un macellaio Wanda non lo avrebbe preso nemmeno in considerazione.

Questa situazione ha destabilizzato non poco l’opinionista Cristiano Malgioglio che ha trovato al quanto orribile e intollerabile che un ragazzo milionario non aiuti la sua famiglia ed ha infatti consigliato ad Ivana di non perdere tempo a cercare un fratello che non la merita ammettendo: “Non mi piace tutto questo. I genitori devono essere aiutati. Io ho aiutato mio padre e mia madre mettendo dei badanti.”

A questo punto la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto precisare che siccome non conosce la controparte le porte del Grande Fratello sono aperte per un confronto invitando dunque Wanda Nara in trasmissione per replicare alle accuse mosse nei suoi confronti.