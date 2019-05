Grande Fratello 16, bacio tra Gennaro Lillio e Francesca De André

Francesca De André, attualmente concorrente del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, sembra essersi lasciata andare con Gennaro Lillio: i due si sono scambiati un bacio nel cuore della notte.

La ragazza, almeno fino a questo momento, ha cercato spesso di evitare il contatto fisico con Gennaro, a causa della sua relazione con Giorgio Tambellini. Tuttavia, Francesca De André, dopo aver scoperto di essere stata tradita durante la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia, sembra aver deciso di cedere alla corte del suo “corteggiatore”.

Le parole di Barbara D’Urso

Inizialmente la conduttrice mostra la clip in cui ci sarebbe stato il bacio tra Francesca De André e Gennaro Lillio. In realtà, non si vede praticamente nulla, ma la “Barbarella” invita i telespettatori ad ascoltare il “sonoro”, affermando poi con assoluta certezza che i due si sono scambiati un bacio molto appassionato.

Poi successivamente la D’Urso ha dichiarato: “Nell’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo fatto entrare una nuova inquilina (Taylor Mega n.d.r), ed a lei piace molto Gennaro, e questo sentimento sembra essere ricambiato. E Francesca, guarda caso, mi sa che si è baciato Gennaro sotto alle coperte si sentivano i rumori. Si tratterebbe di un bacio passionale”.

Il bacio, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Nip, sembrava abbastanza scontato. Infatti, Francesca De André ha avuto un duro litigio con Giorgio Tambellini, a causa del suo tradimento confermato dal diretto interessato, e poi è arrivata Taylor Mega.

L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” Taylor Mega, come rivelato dalla stessa Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, non ha mai nascosto di avere una certa passione per Gennaro Lillio. Staremo a vedere come si evolverà la loro storia d’amore nei prossimi giorni, ma oramai la strada sembra spianata per la De André.