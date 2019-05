Grande Fratello 16, amica di Mila Suarez pronta ad adire per vie legali contro Francesca De Andrè: "Mobbing e bullismo!"

Il rapporto tra Mila Suarez e Francesca De Andrè all’interno della casa del Grande Fratello 16, oltre a rompere gli equilibri con gli altri inquilini, sta facendo infuriare i telespettatori e non solo. Sembra infatti che un’amica di Mila avrebbe deciso di adire per vie legali nei confronti di Francesca rea di sbroccare ma soprattutto pronunciare insulti pesanti e minacce nei confronti dell’ex di Alex Belli.

Mila Suarez e Francesca De André non sono mai andate d’accordo ma la situazione, ad oggi, sembra non solo essere insostenibile ma sta ogni giorno sempre più degenerando. Il pubblico che quotidianamente segue i ragazzi all’inteno del Grande Fratello 16 su Mediaset Extra stanno incominciando a stancarsi tanto da riversarsi sul web per commentare negativamente il comportamento di una delle due ragazze.

Francesca, infatti, non ha perso tempo e ha minacciato con fare aggressivo Mila che, impotente, non viene capita e dunque emarginata da tutto il resto del gruppo. L’ex fidanzata di Alex Belli ha mostrato questa sua amarezza all’interno del confessionale tanto da svelare addirittura la sua voglia di abbandonare il gioco.

Molti utenti, soprattutto sul web, nelle ultime ore hanno paragonato Mila ad Aida Nizar che, come ben ricordiamo, anno scorso fu bullizzata da alcuni inquilini della casa provocando la reazione molto forte di Barbara D’Urso e di tutti gli autori. Sabrina, una modella molto amica della Suarez, sembra intenzionata a denunciare Francesca De Andrè per aver ripetutamente offeso e minacciato Mila.

“Sono stufa di vedere tutto questo mobbing e bullismo nei confronti di Mila Suarez. Dato che Mila è impossibilitata a difendersi per vie legali perché rinchiusa all’interno della casa del Grande Fratello, per conto suo agirò io per vie legali. Lo farò per tutelarla per quello che sta subendo all’interno della casa del Grande Fratello. Siccome questo non è più un gioco, ma sta diventando un massacro a livello pubblico ai danni di Mila, mi ritrovo nella posizione di dover agire” ha infatti chiosato Sabrina sui social.