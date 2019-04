Grande Fratello 16, Alberico Lemme vince al televoto. Cristiano Malgioglio insorge: "Voglio entrare nella casa”

Alberico Lemme continuerà a rimanere nella casa del Grande Fratello e a deciderlo sono stati i telespettatori affezionati al reality con un televoto speciale aperto solo ed esclusivamente per lui dalla conduttrice Barbara D’Urso. Nonostante i dissapori e i faccia a faccia pesanti con Valentina Vignali, Lemme è ancora nella casa più spiata di Cinecittà e ci resterà sicuramente fino a lunedì prossimo.

Il 54% del pubblico di Canale5 ha infatti votato positivamente affinchè il dottor Lemme – che poi dottore non è – continuasse il suo percorso all’interno del Grande Fratello ma sembra proprio che gli altri concorrenti non la pensino esattamente come i telespettatori e gli utenti del web. Dello stesso avviso sembra essere anche l’opinionista Cristiano Malgioglio che, non contento del televoto, ha immediatamente chiesto a Barbara e alla produzione di poter entrare nella casa.

Il paroliere infatti ha dichiarato apertamente di avere molta nostalgia della casa di Cinecittà e sarebbe pronto nuovamente a varcare la porta rossa per passare una settimana solamente sotto l’occhio vigile delle telecamere. La D’Urso, ben felice, non se l’è fatto ripetere due volte e ha proposto Malgioglio di entrare immediatamente ma l’opinionista si è tirato indietro in quanto sprovvisto del pigiama.

Nel frattempo, durante la diretta di lunedì 23 aprile, Lemme e gli altri inquilini hanno avuto l’ennesima accesa discussione e in particolare Francesca De Andrè ha avuto da ridire sull’atteggiamento sopra le righe del dietologo. Quest’ultimo, dopo aver esternato le sue idee sui propri figli mandando in escandescenze anche Valentina Vignali, ha voluto chiedere scusa davanti a tutti.

In particolar modo, Lemme si è rivolto ai suoi due figli Marta ed Enrico che, ospiti da Carmelita durante una puntata di Live-Non è la D’Urso hanno ammesso apertamente di volere bene al loro padre e di non avercela assolutamente con lui. Anzi sembrerebbe anche che il figlio maggiore del dietologo abbia ammesso apertamente di doverlo ringraziare per l’educazione e tutti gli insegnamenti di vita ricevuti.