Grande Fratello 16 ai box di partenza, sul web monta la polemica: "Nip o Vip? La D’Urso sta riuscendo nel suo intento"

Grande fermento a Mediaset per l’inizio della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto anche per quest’anno dall’inesauribile Barbara D’Urso. Il cast definitivo è stato rivelato a causa di un bug che ha reso noti i nomi dei concorrenti e proprio per questo sul web in molti si sono trovati in disaccordo con le scelte della redazione.

Questa versione del reality show dovrebbe essere “Nip“, cioè formata da volti sconosciuti nel panorama televisivo, invece a quanto sembra gli inquilini della casa sono conosciuti, eccome, dal pubblico. Tanti sono ospiti dei salotti di Carmelita, come il Dott. Lemme altri, invece, sono conosciuti per apparizioni televisive e grazie alla loro vita privata, come ad esempio Chicco Nalli, ex marito dell’opinionista di “Uomini e Donne“, Tina Cipolllari.

Queste scelte hanno fatto sfumare i sogni tutti quelli che, andando ai provini, sognavano di varcare la soglia della porta rossa e cercare di fare sfondare nel mondo dello spettacolo. Sul web si leggono tanti commenti di utenti delusi e amareggiati per questa scelta incomprensibile, visto e considerato che già esiste una versione “Vip” del programma, fatta esclusivamente con volti famosi.

La polemica non si ferma qui e coinvolge anche Ilary Blasi

Proprio per questo motivo, nasce un’ulteriore polemica che insinua l’intenzione di Barbara D’Urso di spodestare la sua collega Ilary Blasi dalla conduzione della versione delle Very Important People. Ecco cosa scrivono: “Barbara d’Urso piano piano sta riuscendo nel suo intento: rubare il GFVIP a Ilary Blasi (oppure ci è già riuscita? ). Spero che la gente non segua il reality per rispetto di chi ha fatto i casting ed è stato preso per il c**o”.

Altri, con molta ironia, commentano: “Quest’anno Ilary Blasi non condurrà il #gfvip perché attualmente ha già una conduttrice!”. Insomma, sembra proprio che la D’Urso, sempre attenta alle esigenze del suo pubblico, questa volta abbia preferito dare spazio a personaggi che già frequentavano i suoi salotti.