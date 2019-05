Grande Fratello 15, Barbara D’Urso furiosa con Gaetano. Il ragazzo avrebbe rivelato dei dettagli intimi su Erica

Barbara D’Urso non ha lasciato perdere e durante la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 13 maggio si è infuriata con Gaetano Arena reo di aver rivelato alcuni dettagli molto intimi del suo incontro con la collega inquilina Erica. Come ben sappiamo infatti i due si sono avvicinati duranti la settimana scorsa ma il modello 22enne, ad un certo punto, aveva deciso di fare un passo indietro asserendo di provare per Erica solaemente attrazione fisica.

Gaetano però sembra essersi vantato e non poco del suo rapporto con gli altri inquilini della casa arrivando addirittura a raccontare alcuni dettagli intimi dei suoi incontri focosi con la Piamonte. Purtroppo però questo suo atteggiamento non è per nulla piaciuto alla padrona di casa Barbara D’Urso che ha deciso di intervenire durante la diretta di lunedì 13 maggio.

Furiosa con il concorrente, Carmelita ha puntato il dito contro di lui asserendo “Tu hai raccontato dei dettagli intimi sessuali femminili che io mi vergogno di mandare in onda all’una di notte! Hai capito o no la gravità?” mentre Gaetano ha cercato di difendersi in ogni modo sottolineando di aver chiesto scusa a tutti compresa Erica senza riuscire però a placare l’ira della conduttrice e degli opinionisti presenti in studio.

“Gaetano, ti ho sentita io! Finché si gioca, si scherza sulla storia del seduttore ok. Ma se tu vai in giro vantandoti e dicendo di una donna come sta, cosa fa intimamente! Io mi inc**zo veramente!” ha ribadito Carmelita infastidita dall’atteggiamento del ragazzo. Anche Kikò Nalli ha cercato in ogni modo di prendere le difese di Arena ma con scarsi risultati visto che Barbara nuovamente, ha sottolinato come gli uomini, possono vantarsi al bar o in casa loro di queste cose ma non nella casa del Grande fratello.

Erica, che ha assistito attonita alla scena, non ha potuto far altro che confessare il suo imbarazzo “Mi vorrei sotterrare” ma anche in questo caso Barbara D’Urso ha voluto prendere le difese della ragazza dichiarando, senza tanti preamboli, che a sotterrarsi non dovrebbe essere sicuramente lei lanciando così l’ennesima frecciatina a Gaetano Arena per il suo atteggiamento.