"Grand Tour", il programma sulle bellezze italiane sbarca in prima serata

Dal 15 settembre, ogni domenica alle 12,20, condotto da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, comincia la nuova stagione di Linea Verde, il programma sugli usi e le bellezze italiche che va in onda su Rai 1. Prima che la nuova stagione abbia inizio, ci sono alcuni speciali che andranno in onda a partire da venerdì 2 agosto condotti da Lorella Cuccarini nella stessa rete dal titolo “Grand Tour”.

Da venerdì 2 agosto, la prima puntata, sino al 30 agosto, vanno in onda cinque speciali che raccontano le bellezze d’Italia, i luoghi, gli usi e le tradizioni. La stessa Cuccarini descrive in questo modo il programma: “Tre anime diverse che hanno tanta voglia di scoprire e scoprirsi”. Le tre anime di cui la showgirl parla sono le due persone che la affiancano in questo percorso: Angelo Mellone, giornalista e scrittore e un volto conosciuto dagli spettatori, ovvero Giuseppe Calabrese, alias Peppone.

Venerdì 2 agosto si parte dalla Puglia per poi proseguire in altre regioni d’Italia, quali Liguria, Lombardia, Sardegna e Veneto. In tutte le tappe, i conduttori non saranno soli, in quanto di volta in volta ci saranno ospiti e presenze varie, come Al Bano, uno dei personaggi simbolo della Puglia che è la protagonista della prima puntata. Nelle puntate a seguire, ci saranno anche Jerry Calà nella puntata dedicata alla Sardegna, oltre a Edoardo Bennato e Mario Tozzi.

Nonostante “Grand Tour” sia realizzato dagli stessi autori del gruppo di “Linea Verde”, cambia qualcosa all’interno di questi speciali che vanno in onda in prima serata. In questi speciali, il focus sono le curiosità legate ai luoghi tipici e non i prodotti caratteristici, come è solito fare il contenitore domenicale. Il programma propone degli itinerari per un weekend o delle gite fuori porta per ammirare luoghi insoliti.

Nella prima puntata di venerdì 2 agosto, verranno mostrate le bellezze di Barletta, come il Castello, il teatro “Curci”, Eraclio e la Basilica del Santo Sepolcro. Una città in cui si fondono storie, leggende e grandi imprese dei cavalieri. Questa puntata è stata registrata i primi di luglio. A seguire, si conosceranno altri aspetti di altre regioni d’Italia.