Grand Hotel: la serie spagnola arriva su Canale 5 dal 9 giugno

Per questa estate Mediaset e in particolare Canale 5 hanno deciso di puntare sulle serie e sulle soap opera estere, in modo tale da riempire i palinsesti estivi – di solito piuttosto scarni – con qualche novità che possa appassionare i telespettatori.

Se il pomeriggio di Canale 5 è già riempito dalle soap turche Mr Wrong e Love is in the air, nei mercoledì sera estivi sta per arrivare Grand Hotel, serie spagnola in costume del 2011 che prenderà il via a partire dal 9 giugno.

I più affezionati ricorderanno che qualche anno fa su Rai Uno era già andata in onda la versione nostrana della serie, che aveva mantenuto però titolo e trama originali. Dopo l’esperimento di grande successo, questa volta Canale 5 punta a replicare l’ottimo risultato portando sul piccolo schermo la versione originale.

La storia di Grand Hotel è ambientata nei primi anni del Novecento e in particolare nel 1905 in Spagna: Julio arriva al Gran Hotel per indagare sulla scomparsa della sorella, travestendosi da cameriere per non destare sospetti. Qui incontrerà Alicia, la figlia del proprietario dell’hotel, di cui si innamorerà perdutamente e sarà proprio lei ad aiutarlo nelle sue indagini segrete.

Nel frattempo, la storia d’amore tra Alicia e Julio prosegue tra molte difficoltà: Alicia è infatti promessa sposa al direttore d’albergo ed è costretta per questo ad incontrare Julio solo in gran segreto, dando vita ad una storia clandestina ma estremamente travolgente ed appassionante che so intreccerà con la misteriosa scomparsa della sorella di Julio.

La serie ha avuto un grandissimo successo in Spagna, dove è andata in onda tra il 2011 e il 2012 ottenendo una media del 18% di share e conquistato anche il favore della critica. La prima stagione di Gran Hotel è composta da nove episodi, che andranno in onda in prima serata.