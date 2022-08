Ascolta questo articolo

La terza stagione della fiction spagnola “Grand Hotel – Intrighi e passioni” continua ad appassionare il suo pubblico, con misteri sempre nuovi e colpi di scena inattesi.

Anche la terza puntata, che andrà in onda venerdì 5 agosto su Canale 5, non sarà da meno. Nella scorsa puntata, Alicia – dopo essere tornata a casa in seguito al sequestro che l’ha coinvolta – si è sottoposta a una seduta di ipnosi per scoprire chi stato a rapirla. Intanto, Celia Valledur, la misteriosa acquirente del Grand Hotel, è scomparsa e nessuno sa dove si trovi. Sofia e l’avvenente Padre Grau sono sempre più vicini e la donna teme di poter cedere al fascino del curato.

Javier è riuscito finalmente a sposarsi con l’infermiera Laura, dopo aver ottenuto la benedizione della madre, venuta a conoscenza del fatto che la ragazza è appartiene ad una famiglia molto ricca.

Al termine della scorsa puntata abbiamo assistito all’arrivo in hotel di Ezequiel – uno dei rapitori di Alicia – intenzionato ad ottenere da Diego dei documenti molto importanti. L’uomo però è rimasto ferito e per fuggire ha preso in ostaggio Maite. Dalle anticipazioni della terza puntata della fiction, sappiamo che Ezequiel verrà ucciso in prigione. Accanto al suo corpo un inquietante biglietto, con scritto “in Caino è la verità”.

Intanto la passione prenderà il sopravvento tra Sofia e Padre Grau: i due, infatti, si scambieranno un bacio appassionato. Le cose non andranno altrettanto bene per Andres, che proverà in tutti i modi a riconquistare Camilla. Javier e Laura fanno ritorno dal viaggio di nozze, ma porteranno con loro una brutta notizia per Donna Teresa.

Nel secondo dei due episodi in onda venerdì 5 agosto, Maite, Julio e Alicia scopriranno finalmente chi si cela dietro la losca figura di Diego: si tratta di Adrian Vera Celande. I tre verranno aiutati da un personaggio misterioso, il quale giungerà in hotel per l’asta di beneficienza, ma intanto fornirà ai nostri preziosi informazioni riguardanti il passato di Diego.