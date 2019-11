"Gran Hermano Vip": il videomessaggio di Gianmarco Onestini ad Adara Molinero

Ha fatto molto discutere la presenza del fratello di Luca Onestini, Gianmarco al “Grande fratello Vip” versione spagnola; il ragazzo infatti si è subito contraddistinto come un personaggio simpatico ma allo stesso tempo imprevedibile. Imprevedibile infatti è stata la sua amicizia con Adara Molinero.

La donna infatti ha stretto subito un ottimo feeling con Gianmarco, ma in poco tempo quella simpatia e quell’amicizia è sfociata in tutt’altro. Per entrambi i ragazzi i sentimenti, nel tempo trascorso insieme nella casa, si sono intensificati, al punto che Gianmarco si dichiara apertamente innamorato della Molinero.

La cosa che impedisce ai due di approfondire il loro rapporto appare il fatto che la ragazza, ad aspettarla all’esterno della casa, c’è un bambino piccolo e il suo compagno; una donna già sentimentalmente impegnato quindi, ma questo non sembra frenare il giovane Gianmarco dal mandarle dei veri e propri messaggi d’amore.

Durante la scorsa puntata infatti Gianmarco è stato eliminato; il ragazzo non ha potuto contenere le emozioni, che in quel momento si riversavano in un mix di tristezza per aver lasciato la casa anzitempo, e gioia per aver rivisto il fratello. A distanza di pochi giorni però pare che Gianmarco si sia completamente ripreso, è stato infatti ospite in studio del “Gran Hermano Vip” ed è apparso una persona completamente rimessa e rinata.

Nonostante l’eliminazione, i suoi sentimenti verso Adara non sono affatto scemati, tutt’altro, ha anche avuto l’idea di inviarle un commovente quanto romantico videomessaggio per la ragazza, dove affermava: “Prima di tutto voglio dirti che sei bellissima. Voglio che tu rimanga perché sei una persona sincera e reale, Vorrei tanto vederti, è come quando hai un regalo e vuoi davvero vederlo ma devi aspettare, ecco io ti sto aspettando“. Ovviamente la ragazza trovandosi in una situazione abbastanza difficile si è limitata a rispondere al videomessaggio dicendo: “Grazie mille per queste parole, mi manchi molto e niente, ci vediamo fuori“.