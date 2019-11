"Gran Hermano Vip": Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan contro Gianmarco Onestini

Ancora news proveniente dal fratello di Luca Onestini, Gianmarco, lo studente di giurisprudenza che ha partecipato alla casa del “Grande fratello Vip” versione italiana, e ad oggi il ragazzo pare impegnato anche nello stesso show ma versione spagnola. Numerose sono le opinioni del comportamente di Gianmarco all’interno della casa, opinioni che spesse volte appaiono con un tono anche molto critico.

Pare che infatti il fratello di Luca, durante la partecipazione del programma “Gran Hermano Vip” abbia di recente adocchiato la bella ragazza Adara Molinero, riuscendo a creare con quest’ultima un ottimo rapporto di amicizia e complicità. Per molto il rapporto pare si stia consolidando molto bene, forse anche un pò troppo.

Bisogna precisare che la ragazza è già madre di un bimbo di appena 6 mesi ed è sposata, con un marito che attende di rivedere sua moglie e di certo non approva affatto il comportamento molto complice ed affiatato dei due ragazzi nella casa. Infatti a tal proposito il marito di Adara ha iniziato ad attaccare il ragazzo in più talk show spagnoli.

In tema si sono espressi anche l’ex tronista Fabio Colloricchio insieme alla fidanzata Violeta Mangrinan, ospiti del programma spagnolo “Mujer y Hombre y viceversa“. Secondo un’opinione condivisa dai due ragazzi, pare che in realtà quella di Gianmarco è tutta una manovra per cercare di acquisire notorietà e soprattutto consensi. Fabio aggiunge a tal proposito: “Per me, può piacergli Adara perché fisicamente è molto bella e tutto quello che volete, però sarebbe una scemenza pensare che lui voglia avere una storia d’amore con lei“.

Anche la fidanzata di Fabio, Violeta si esprime in merito alla questione, in quanto all’epoca lasciò il suo fidanzato per Fabio, afferma: “Io non sono come lui, che non ha carattere, non ha una sua luce, e allora per farsi notare deve per forzare avere una ragazza vicino, meglio ancora se fidanzata!“. Anche questa volta però il fratello di Gianmarco, Luca Onestini, interviene in difesa del fratello; il ragazzo infatti è stato invitato a rispondere a Colloricchio, tramite alcuni suoi fan che gli hanno riferito del commento fatto sul fratello.