Grade Fratello Vip: Maria De Filippi ospite d’eccezione

Siamo abituati a definire Maria De Filippi come la regina della televisione italiana. Le sue trasmissioni sono di enorme successo, da “Uomini e Donne” ad “Amici”, da “C’è posta per te” fino a “Tu si que vales”, tutti esperimenti riusciti alla grande. La De Filippi però è abbastanza circostanziata e difficilmente esce dal suo raggio d’azione, difatti la vediamo solo nelle sue trasmissioni.

Qualche comparsata qua e là non è certo mancata, anche in Rai ha detto la sua nonostante sia fondamentale in casa Mediaset, difatti si è ritrovata anche a condurre il “Festival di Sanremo” in coppia con il suo amico Carlo Conti. Questa volta però Queen Mary ha oltrepassato le barriere e non solo è stata ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di “Verissimo” andata in onda il 26 dicembre, ma sarà anche ospite di Alfonso Signorini nella puntata del “Grande Fratello Vip” che andrà in onda il 28 dicembre.

Una grande conquista per Signorini, considerando che la De Filippi è un pezzo da 90. A lanciare l’indiscrezione è stato “Blogo“. Dal portale si apprende: “Possiamo annunciarvi che Maria De Filippi sarà in collegamento con il Grande Fratello Vip. Da quanto apprendiamo, la conduttrice avrà carta bianca sul proprio intervento, che quindi non verrà in alcun modo guidato dagli autori, ma sarà semplicemente il frutto dell’inventiva della conduttrice“.

Dunque, Queen Mary è libera di gestire la propria ospitata come meglio crede. Probabilmente ne approfitterà per fare gli auguri ai vipponi, per l’arrivo del nuovo anno. Sicuramente sia Tommaso Zorzi che Cecilia Capriotti saranno felici, dato che l’influencer ha dichiarato di essere pronto anche a fare lo stagista pur di lavorare con la De Filippi; così come la Capriotti che ha ammesso che il suo più grande desiderio è proprio quello di conoscere la conduttrice.

Come se non bastasse, nella casa sono chiusi 5 personaggi che hanno scoperto le luci della ribalta proprio grazie a Maria e alle sue trasmissioni. Andrea Zelletta è un ex tronista di “Uomini e Donne”, lo stesso dicasi per Sonia Lorenzini, mentre Pierpaolo Pretelli ha svolto il ruolo di corteggiatore all’interno della trasmissione. Carlotta dell’Isola invece e Andrea Zenga, hanno partecipato a “Temptation Island” nelle vesti di fidanzati. Sicuramente anche loro saranno felici di sentire la voce del loro pigmalione, colei che li ha lanciati nel mondo dello spettacolo.