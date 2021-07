Good Girls: la serie tutta al femminile al gusto di pallottole e biscotti alla cannella

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Tomesani - Dal primo secondo del primo episodio all'ultimo istante dell'ultimo ho adorato questa serie alla follia. Riesce a rendere interessante il mondo delle mamme in carriera tanto quanto quello della criminalità organizzata, il che non è un impresa facile ve l'assicuro. E ovviamente non scordiamoci del cattivo ragazzo, immancabile in una serie crime, che qui è particolarmente affascinante. Per concludere è entrata nel novero delle mie serie preferite: ecco quanto mi è piaciuta.