Gomorra: è ufficiale, la quinta stagione chiuderà la serie

La quinta stagione di Gomorra sarà l’ultima. È questa la notizia ufficializzata da Sky, durante la presentazione dei nuovi progetti Sky Original per la prossima stagione televisiva e confermata sui social dai due personaggi più amati dal pubblico: Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano e Marco D’Amore, che è Ciro Di Marzio.

La notizia era già nell’aria da qualche settimana, proprio alla vigilia dell’inizio delle riprese, in corso tra Riga e Napoli, dell’ultimo capitolo della fortunata serie, andata in onda per la prima volta nel 2014 su Sky Italia e ispirata all’omonimo bestseller dello scrittore Roberto Saviano.

Una quinta stagione le cui riprese termineranno ad Aprile del 2021 e vedranno il ritorno anche di Ciro Di Marzio, che al termine della terza stagione, fu colpito a morte, con un’arma da fuoco, dall’amico Genny, con il corpo che venne gettato a mare.

Nell’attesa di ritrovarsi protagonisti del capitolo finale di Gomorra, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, hanno dato l’annuncio sui loro profili social. “Oggi l’annuncio ufficiale… siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada”, hanno scritto entrambi, non dimenticando di taggare l’amico collega: “Io e te sempre uno di fianco all’altro, bellezza e malinconia infinita anche in questa fine!”.

La notizia ha scatenato il panico tra i numerosi fan del programma che, non solo,a causa dei ritardi nell’inizio delle riprese, dovuti alla pandemia Covid, dovranno attendere fino al prossimo anno per la messa in onda del quinto capitolo, ma dovranno anche accettare l’idea, che sarà l’epilogo della saga.

Poco dopo la nefasta notizia, per sollevare il morale dei fan, i due attori principali, hanno postato un breve video nel quale Salvatore Esposito appare sorpreso dall’annuncio e chiede preoccupatp all’amico: “Come ultima stagione? E io che cosa farò dopo?”. Pronta la risposta di Marco D’Amore che ha già la soluzione: “Apriamo una pizzeria!”.