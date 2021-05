Gomorra 5, ultime riprese: l’addio di Marco D’Amore

“Gomorra” è una serie tv che ha avuto grande successo. Una serie nata prima come libro scritto da Roberto Saviano e poi diventata un film campione di incassi e anche una serie televisiva giunta alla quinta stagione che, nella giornata di sabato 22 maggio, ha sancito l’ultimo ciak mettendo fine a una lunga serialità, come afferma anche uno dei suoi attori simbolo, ovvero Marco D’Amore che interpreta il ruolo di Ciro e che dà l’addio al suo personaggio.

Ad annunciare l’ultimo ciak e, di conseguenza, la fine di questa serie che tanto successo ha ottenuto, è proprio lo stesso Marco D’Amore che dà l’addio al suo personaggio e a tutta la produzione che lavora dietro le quinte. Prima di D’Amore, a salutare la serie e il ruolo interpretato per diverso tempo, era stato Salvatore Esposito che interpreta il personaggio di Jenny Savastano e ora è giunto il momento di Ciro.

Non c’è una sesta stagione, la serie chiude i battenti per sempre. Lo stesso D’Amore, con un post su Instagram, ha ringraziato tutti quanti con un post su Instagram con il seguente testo: “22.05.2021 #gomorralaserie Finisce qui! Ultimo ciak. Ultime emozioni. Poi il silenzio della troupe e l’appassionato, infinito, applauso. Otto anni di vita e di lavoro vissuti sempre a mille all’ora. Poche parole per una storia che nel bene e nel male continuerà il suo racconto di vita e di morte. Al futuro che ci aspetta compagni! In alto i cuori… addio Cirù”.

Un ringraziamento che coinvolge tutti: dal regista ai produttori sino ai colleghi e colleghe con i quali ha condiviso momenti e anni meravigliosi. Ringrazia anche coloro che hanno odiato questa serie, oltre a Napoli e alle sue periferie che sono state lo scenario della serie. Oggi l’attore ha voglia di cimentarsi anche con altre esperienze e nuovi progetti nel suo lavoro.

I fan della serie potranno guardare l’ultima stagione il prossimo anno sia su Sky che su Now Tv, con i nuovi episodi diretti da Claudio Cupellini e lo stesso Marco D’Amore, che annuncia qualcosa di sorprendente e affascinante per i fan della note serie televisiva.