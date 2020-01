Gloria Radulescu, le parole dell’attrice: "A Roma devo girare con mascherina e cortisone"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Ogni telespettatore che verrà a conoscenza di questa notizia rimarrà stupito, in quanto considera come una persona di famiglia Gloria Radulescu, considerato che il pubblico si immedesima nella vita di Marta Guarnieri. Non resta che farle un in bocca in lupo per il prosieguo della sua carriera, nella speranza che possa mettersi a confronto con nuovi ruoli.