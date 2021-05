Gli show di Barbara D’Urso rischiano la chiusura definitiva: l’agitazione della conduttrice

Barbara D’Urso, ancora Barbara D’Urso, sempre Barbara D’Urso. Dopo lo scoop lanciato da “Dagospia“, in relazione alla chiusura dei suoi show a causa di un ridimensionamento da parte di Mediaset, non si fa altro che parlare della conduttrice campana studiandone ogni mossa, atteggiamento o parola possa fare o dire. I rapporti tra la rete del Biscione e la conduttrice ‘aziendalista’ (come essa stessa si è definita), sono molto tesi.

Pier Silvio Berlusconi non appoggia la televisione proposta dalla D’Urso e dopo la chiusura di “Live- non è la D’Urso”, Barbarella ha visto i suoi show regredire sempre più (difatti dalla prossima stagione apparirà meno in video) e la terra scricchiolarle sotto i piedi. Il potale di Roberta D’Agostino è tornato sull’argomento e assicura che nella stagione televisiva 2021/2022, le trasmissioni ‘dursiane’ saranno tagliate e non poco.

La conduttrice stessa è intervenuta pubblicamente e a proposito di “Live- non è la D’Urso” ha dichiarato che si farà. “Dagospia” l’ha prontamente smentita, asserendo che in realtà i vertici Mediaset hanno completamente cancellato il programma. “Si sussurra a Cologno, che da settembre le verrebbe dimezzata anche la fascia pomeridiana con la perdita di Domenica Live“, si legge dal portale.

Come se non bastasse, anche “Pomeriggio Cinque” potrebbe essere ridotto e ciò ha provocato una forte agitazione nella D’Urso, che nel mentre chiederebbe spiegazioni. “La D’Urso è agitatissima e chiede spiegazioni al capo dell’informazione Mediaset, Mauro Crippa (da cui dipendeva il cassato ‘’Live-Non è la D’Urso’’), ma vista la di lui posizione con i vertici (Piersilvio, Salem, Giordani), può fare pochino“, queste le dichiarazioni di “Dagospia”.

Ma cosa accadrà esattamente ai palinsesti? I colossi sono intoccabili e mentre il lunedì e il venerdì sera saranno dedicati al “Grande Fratello Vip”, il sabato è di ‘proprietà’ di Maria De Filippi. Queen Mary tornerà come sempre in pompa magna con le sue trasmissioni (“Tu si que vales”, “C’è posta per te”, “Amici”), come darle torto considerando gli ascolti record che ottiene dopo anni e anni di messa in onda.

La domenica sera sarà comunque dedicata all’intrattenimento, ma ciò che è certo è che non ci sarà la D’Urso. A prendere il suo posto, con ogni probabilità, sarà Enrico Papi con la nuovissima edizione di “Scherzi a Parte“. La situazione sembrerebbe essere questa e se davvero tutti i retroscena venissero confermati, la D’Urso è comprensibile che non dorma sonni tranquilli e sia agitata. D’altronde questo potrebbe sancire la fine di un’era, l’era ‘dursiana’.