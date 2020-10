Gli orologi del diavolo: la nuova serie con Beppe Fiorello andrà in onda da lunedì 2 novembre

Nuova fiction all’orizzonte per la rete ammiraglia Rai: una volta terminata la serie Io ti cercherò, con protagonista Alessandro Gassman, avrà infatti inizio un’altra promettente serie tv: Gli orologi del diavolo, tratta dall’omonimo romanzo di Gianfranco Francioisi con Federico Ruffo, che racconta la storia di un meccanico navale diventato improvvisamente un infiltrato dei narcos.

Marco Merani – questo il nome scelto per il protagonista del racconto – è un abile motorista, che costruisce barche lungo la foce del fiume Magra. Proprio la sua professione attira un branco di narcotrafficanti, i quali sono interessati ad alcuni gommoni, in grado di sfuggire alla polizia nelle loro trasferte di carichi di droga.

Spaventato, Marco chiede aiuto al suo amico poliziotto Mario, il quale gli fa una proposta che mai avrebbe immaginato: diventare un infiltrato tra i narcotrafficanti e accettare la loro proposta per consentire ai poliziotti di catturarli una volta per tutte.

Marco si ritrova così a costruire e guidare barche su cui vengono trasportati i carichi di droga per conto dei narcotrafficanti. Proprio all’interno del loro giro, Marco incontra Aurelio, il giovane boss dell’organizzazione che si affeziona molto a Marco e lo considera ormai come un fratello. La vita del motorista diventa così sempre più complicata e Marco comincia a mentire a tutti pur di proteggere la sua copertura.

Improvvisamente, però, Marco viene fermato e arrestato dalla polizia Francese, ma spera che dall’Italia le forze dell’ordine chiariscano la sua posizione e corrano in suo aiuto. Le cose purtroppo non vanno come sperava e nessuno viene a soccorrerlo; allo stesso tempo Marco sa che non può rivelare la sua reale identità e per questo decide di affrontare l’inferno delle carceri e quando ne esce non solo è un uomo distrutto, ma anche la sua reputazione cade a pezzi.

Una volta tornato in Italia, Marco viene ricontattato da Aurelio per un ultimo carico decisivo, ma anche la polizia lo ricontatta improvvisamente: Marco è a un bivio, chi sceglierà questa volta?