"Gli eredi della terra": trama e anticipazioni della nuova fiction di Canale 5

Domenica 17 aprile andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova serie Mediaset Gli eredi della terra, che terrà compagnia al pubblico per tre prime serate.

La fiction si propone come il seguito della serie La cattedrale del mare, andata in onda nella primavera del 2020 sempre su Canale 5. Anche in questo caso si tratta di una serie in costume, in cui il pubblico sarà immerso nelle suggestive atmosfere della Barcellona medievale.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falçones, ma a differenza del libro, in cui il protagonista è Arnau Estanyol, nella serie tutto ruota attorno al giovane Hugo Llor, seguendone le vicende e la crescita personale.

Hugo è figlio di un marinaio scomparso quando lui era ancora molto piccolo e da sempre coltiva il sogno di diventare un costruttore navale. La sorte per Hugo inizia a cambiare quando incontra proprio il ricco e rispettabile Arnau Estanyol, che decide di diventare il suo mentore e lo avvia al mondo dei cantieri navali, permettendogli di lavorare come costruttore di barche nelle sue proprietà.

Nel frattempo, però, la morte di Re Pietro e l’ascesa al trono del principe Giovanni aumenta anche il potere dei Puig, che hanno in animo l’obiettivo di distruggere una volta per tutte Arnau. In questo modo anche il sogno di Hugo di diventare un affermato e famoso costruttore navale si infrange, ma Hugo non ha alcuna intenzione di darsi per vinto e soprattutto di assistere inerme alla vittoria dei Puig. Per questo motivo il giovane decide di lottare con tutte le sue forze per fare giustizia, salvare il suo mentore Harnau e coronare il suo sogno.

Nella serie, accanto ad attori storici tra cui Aitor Luna e Michelle Jenner troveremo delle new entry molto amate e conosciute anche in Italia: stiamo parlando ad esempio di Yon González già visto in Grand Hotel e Le ragazze del centralino e di Elena Rivera che ha già recitato in Inés dell’anima mia.