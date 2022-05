"Giustizia per tutti", le anticipazioni della prima puntata della nuova fiction con Raoul Bova

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Quello attuale è un momento d'oro per Raoul Bova, che questa settimana ha di fatto monopolizzato la televisione generalista, grazie al doppio appuntamento con Don Matteo, in onda martedì e giovedì, e con l'esordio di Giustizia per tutti. Dopo un periodo di relativa assenza dal piccolo schermo, Raoul Bova è tornato prepotentemente in auge e il pubblico sembra proprio apprezzare il suo ritorno in tv, come dimostrano gli ottimi risultati in termini di ascolti.