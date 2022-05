Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Giustizia per tutti è una serie che nonostante l'ottimo esordio e le buone potenzialità narrative, presenta alcune lacune: la storia, infatti, pur presentandosi originale sulla carta, di fatto è piuttosto tradizionale e si mantiene in linea con le serie a tinte gialle che siamo abituati a vedere. Poco è stato, infatti, lo spazio dedicato alla storia di Roberto in carcere così come ai motivi che lo hanno portato ad essere stato additato come l'assassino di sua moglie. Due linee narrative che, a mio parere, sarebbe stato molto interessante approfondire, molto più di quanto non lo siano i singoli casi di puntata, che compongono la linea narrativa verticale, ma che rimangono fini a se stessi.