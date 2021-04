Giulia Salemi contro tutti, la difesa di sua madre: "Accanimento andato oltre la dignità"

Da sempre ha sottolineato i trattamenti che i compagni di avventura di Fariba Tehrani riservano nei suoi confronti; pettegolezzi, guerre fredde, parodie e tanto altro ancora hanno non poco infastidito la figlia della Tehrani, Giulia Salemi che, ha voluto, ancora una volta, denunciare la cosa, scagliandosi contro tutti i partecipanti de “L’isola dei famosi“.

Comportamenti e atteggiamenti che, secondo la Salemi, sono sempre stati scorretti nei confronti della madre; parodie sul modo di parlare di Fariba, litigi e molto altro. Da poco infatti la Salemi, ospite in studio, ha avuto modo di intrattenere una vivace diatriba con Valentina Persia, accusando la comica di aver preso di mira sua madre, mettendola in ridicolo con le sue parodie.

Salemi contro tutti: “Accanimento andato oltre”

In una recente intervista rilasciata a “Il Giornale“, Giulia continua la sua battaglia per difendere sua madre dalle angherie che in questi giorni subisce da parte dei suoi compagni d’avventura, affermando infatti: “Ho sofferto a vedere come è stata tratta male per partito preso, con un accanimento che è andato molto oltre la frontiera della dignità. La vedo provata, mi sembra che contro di lei si sia formato una sorta di branco che si è scatenato“.

Parole forte che di certo non passeranno inosservate, soprattutto da parte della padrona di casa, Ilary Blasi e dalla produzione. Intanto Giulia, per quanto riguarda il suo lato professionale, negli ultimi mesi ha avuto modo di crescere moltissimo, passando dalla partecipazione al “Grande Fratello Vip”, fino alla sua prima esperienza di conduzione nel programma creato per lei “Salotto Salemi“, in cui la ragazza ha modo di potersi confrontare con numerosi ospiti in studio.

Sul lato sentimentale invece si dichiara felice e appagata insieme al suo Pierpaolo Pretelli, affermando di vivere la sua relazione giorno per giorno. Di recente infatti i ragazzi hanno deciso di rinviare la convivenza, ma mai dire mai, a breve potrebbero anche cambiare idea.