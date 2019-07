Giulia De Lellis torna in televisione: potrebbe partecipare a Temptation Island Vip

Giulia De Lellis, dopo essere stata lanciata dal programma di Maria De Filippi Uomini e Donne ed essere diventata nota grazie alla sua storia con Andrea Damante, è diventata un volto popolare in televisione ed è seguitissima sui social dove vanta milioni di follower.

Proprio sui social, nello specifico su Instagram, la nota influencer ha annunciato il suo ritorno in televisione. Giulia De Lellis infatti, ha affermato di essere felice di poter ufficializzare il suo ritorno sul piccolo schermo: “Posso dire televisione, tra poco…”, ma di non poter dare altri indizi, non ha potuto quindi dire di quale trasmissione farà parte. Molti utenti dei social così hanno cercato di capire di quale programma potrebbe trattarsi e secondo indiscrezioni la ragazza potrebbe entrare a far parte del cast della prossima stagione di Temptation Island Vip.

La seconda stagione del programma verrà trasmessa su Canale5 da metà settembre e, dopo il passaggio di Simona Ventura in Rai, quest’anno verrà condotta da Alessia Marcuzzi, tra la altre coppie presenti sembrerebbe essereci anche quella formata da Francesca De André e Gennaro Lillio. La trasmissione verrà registrata in Sardegna e le registrazioni delle puntate avverranno tra alcuni giorni.

Molti utenti, infatti, hanno notato che Temptation Island Vip è l’unico programma che verrà registrato a breve, quindi l’annuncio dell’influencer potrebbe riferirsi a questo. Il format del programma inoltre prevede che delle coppie si trasferiscano su un’isola dove verranno divisi e tentati dai single e Giulia De Lellis attualmente è fidanzata con Andrea Iannone e Temptation può essere un modo per mettere alla prova la loro storia d’amore.

L’influencer ha tuttavia chiuso il suo post su Instagram con un invito ai suoi follower: “Ragazzi non mi lasciate nemmeno a questo giro. Sostenetemi, tanto lo so che mi prenderete in giro come sempre, ma io sono felicissima anche per questo”.