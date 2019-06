Giulia De Lellis attrice in una fiction ideata da Witty Tv

Giulia De Lellis è nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice ai tempi del tronista Andrea Damante per poi essere stata “scelta” ed intraprendere una lunga storia d’amore con il Dj veronese. Grazie al notevole successo riscontrato con la sua partecipazione nel programma, è diventata un beauty influnecer molto seguita sui social e richiestissima dai brand più famosi per sponsorizzazioni commerciali, tuttavia, ad oggi può aggiungere al suo curriculm anche la voce “attrice di fiction“.

A quanto pare la fiction in cui prenderà parte la De Lellis, è un’idea di Witty ed anche se per lei è la prima volta, si è detta felice di immergersi in questa nuova esperienza. Ad annunciare la lieta notizia è stata la stessa beauty l’influencer che tramite una sua Instagram stories ha voluto condividere la notizia con i suoi fan e piena di felicità ha ammesso di divertirsi parecchio in questa nuova veste che ha superato di gran lunga le sue aspettative.

Le sue parole piene di speranza e fiducia sono state: “Avrò dei colleghi che sono più del settore rispetto a me, infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato però ovviamente non mi tiro indietro proprio ora, anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò, ce la farò. Siamo in preparazione. Iniziamo, sparirò per un po’ e voi sapete il perché”.

Nella stories inquadrando se stessa ed una parte dello staff, senza lasciarsi andare a troppe anticipazioni, si è limitata soltanto a dire che lei e Ludovica Bizzaglia, altra attrice della mini fiction, interpreteranno due coinquiline e compagne di viaggio.

Al momento non è possibile sapere altro, tuttavia, sicuramente nel corso delle settimane nonostante gli svariati impegni, la stessa Giulia darà piccole anticipazioni ai suoi fan inerenti alla fiction firmata Witty.