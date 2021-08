Giulia De Lellis a Sanremo con Ferragni? Retroscena su Amadeus

Dopo tante smentite e incertezze, Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2022, che per il conduttore rappresenta anche il terzo anno di fila come direttore artistico. A proporre il ritorno al timone della kermesse popolare è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta con l’amministratore delegato Carlo Fuortes.

Dopo una prima edizione da ascolti record e una seconda in piena pandemia da Coronavirus, l’edizione numero 72 che andrà in onda dal 1° al 5 febbraio sembra avere il sapore di una rivincita. Il percorso musicale deciso da Amadeus due anni fa ha segnato un cambiamento culturale molto importante nella storia del Festival della Canzone Italiana che ha portato i Maneskin al trionfo in Europa con la vittoria all’Eurovision Song Contest.

In questa direzione di innovazione e grandi manovre che la Rai intende proseguire. Ma chi ci sarà al fianco di Amadeus? Di Fiorello non vi è traccia dalla fine della scorsa edizione ed è completamente sparito dai social. È ancora presto per avere delle conferme, ma al momento vi sono soltanto delle idee su come sarà la manifestazione il prossimo anno.

Si stanno facendo i nomi di Alessia Marcuzzi (reduce dall’addio a Mediaset dopo 25 anni) e Gerry Scotti, ma anche quelli di due influencer di un certo spessore: Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2022 con Chiara Ferragni? A fare il nome dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e della moglie di Fedez è stata una lettrice del settimanale NuovoTv e Alessandro Cecchi Paone pare approvare: “La strada è segnata. Le parole d’ordine saranno svecchiare e ringiovanire, specialmente nell’offerta musicale“.

L’imprenditrice digitale, che di recente ha lanciato una linea scuola che sta ottenendo sold out, non ha grandi esperienze televisive ma può contare su un seguito internazionale. L’ex fidanzata di Andrea Damante, invece, ha all’attivo due conduzioni: Giortì e Love island. Dal 2016, dopo Uomini e Donne, è stata anche opinionista di Pomeriggio 5 e ospite fissa a Mai dire Talk. Cecchi Paone, inoltre, ha svelato anche un retroscena su Amadeus sostenendo: “Insisterà sulle contaminazioni tra tradizione e contemporaneità“.