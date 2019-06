Giucas Casella contattato da "Pechino Express" e dal "Grande Fratello Vip"

Giucas Casella è sempre stato molto ricercato dai reality show. Il primo a cui ha partecipato durante la sua carriera è quello del “Il Ristorante“, andato in onda tra il 2004 ed il 2005 su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. In quella circostanza si classificò al quarto posto, dietro a Serena Grandi, Tina Cipollari e Gianfranco Rosi.

Successivamente ha partecipato alla sesta edizione de “L’isola dei famosi” nel 2008, condotto ai tempi da Simona Ventura, che dovette abbandonare quasi subito a causa dei problemi di salute. Dieci anni dopo viene richiamato un’altra volta da Alessia Marcuzzi per sbarcare nuovamente sull’isola, ma purtroppo ha dovuto abbandonare forzatamente la trasmissione di Canale 5 per un problema alle costole. Il personaggio televisivo, in questa circostanza, provò in tutti i modi a rientrare insieme agli altri naufraghi, ma ogni tentativo fu inutile.

Giucas Casella conteso tra Pechino Express ed il Grande Fratello Vip

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal sito “Tpi“, l’illusionista potrebbe ritornare in televisione molto presto. Infatti, secondo le ultime voci, sia Alfonso Signorini, possibile conduttore del “Grande Fratello Vip“, che i produttori di “Pechino Express“, avrebbero contattato l’uomo per farlo entrare nel cast dei due reality show.

Queste le parole del sito in merito a questa notizia: “Il mentalista più famoso della tv potrebbe essere uno dei super concorrenti del Grande Fratello Vip, che dovrebbe condurre Alfonso Signorini a partire da settembre. Ma Giucas, arruolato da tempo da Mediaset, pare che abbia avuto due proposte: una dal Biscione, un’altra dalla Rai, che lo vorrebbe a ‘Pechino Express’ con la sua fidanzata Valeria”.

Giucas Casella, chiamato telefonicamente sempre dal sito “Tpi“, avrebbe rivelato: “Preferirei Pechino al Gf Vip e dopo il viaggio potrei, finalmente, sposare la mia storica compagna”. L’illusionista, infatti, porta avanti da molti anni una storia d’amore con l’annunciatrice Valeria Perilli e per questo motivo vorrebbe sancire il loro rapporto con il matrimonio.