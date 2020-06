"Giortì", il nuovo programma di Giulia De Lellis e Gemma Galgani: l’indiscrezione

Giulia De Lellis e Gemma Galgani, rappresentano due generazioni differenti che, stando agli ultimi rumors, potrebbero fondersi. Entrambe devono il loro immenso successo alla partecipazione a “Uomini e Donne“. Giulia è stata corteggiatrice e scelta del tronista Andrea Damante e oggi è una delle influencer più amate e apprezzate d’Italia; la Galgani invece è la dama indiscussa del trono over.

Entrambe hanno un successo eccezionale e insieme potrebbero condurre “Giortì“. Si tratta di un programma piuttosto innovativo, che racconta le feste indimenticabili, siano esse compleanni o nascite, fidanzamenti o matrimoni, celebrazioni religiose o profane, insomma tutto purché si festeggi. Di “Giortì” se ne parlò già qualche tempo fa, ma poi non se ne è fatto più nulla.

Adesso però le cose starebbero per cambiare e arrivano nuove indiscrezioni. Secondo “Bubino blog”, la trasmissione dovrebbe andare in onda, a partire dal prossimo autunno, la domenica pomeriggio su canale 5. Barbara D’Urso, regina indiscussa della domenica pomeriggio, tornerà comunque in onda con la sua “Domenica Live“, ma lo farà solo a partire dalle ore 17:20 e dunque vi è un buco da coprire, che rappresenta il primo pomeriggio.

Si è insistentemente parlato di Alfonso Signorini e di un talk show che il direttore di “Chi” avrebbe dovuto condurre nel primo pomeriggio della domenica, un talk dedicato al “Grande Fratello Vip” e alla cronaca rosa in generale. Nulla è mai stato confermato, così come nessuna notizia ufficiale è mai pervenuta e dunque sempre più forti e insistenti si fanno le voci che vedrebbero invece Giulia De Lellis e Gemma Galgani insieme, per quella fascia oraria.

“Giortì” sarebbe prodotto dalla “MediaMai” e dalla “Fascino“, la prima appartenente a Davide Maggio e la seconda a Maria De Filippi. Non si pensava che la trasmissione fosse destinata a canale 5 e invece, stando a quanto dichiara “Bubino blog”, Davide Maggio avrebbe ricevuto una bella notizia da parte di Mediaset.

Insomma nulla di ufficiale è ancora arrivato, ma il Biscione starebbe seriamente pensando di affidare la prima parte della domenica pomeriggio alla coppia composta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis. D’altronde la scelta è sicuramente strategica, perché entrambe sono due personaggi amati e che garantirebbero un ritorno importante in termini di share.