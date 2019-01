Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del Trono Over di nuovo in tv su RTV38

Giorgio Manetti, il popolare ormai ex cavaliere del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over”, è tornato a far parlare di sé non tanto per un ritorno nel celebre programma di Maria De Filippi, bensì per la partecipazione ad un nuovo formati, che lo vede altresì protagonista al fianco di Francesco Romeo e la sua socia in affari Monica Balli.

Nel corso delle ultime settimane i rumors del gossip parlavano di una partecipazione dell’ex compagno di Gemma Galgani al reality show condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi”. Indiscrezioni che però al momento non sembrano abbiano trovato una conferma, anche in considerazione del fatto che “il Gabbiano di Firenze” sarà in tv con un nuovo programma.

Giorgio Manetti di nuovo in tv

Il ritorno di Giorgio Manetti in tv non sarà però dove molti telespettatori se lo aspettano, cioè negli studi Elios di Mediaset, bensì in un programma su RTV38, dove si occuperà di lifestyle. Dunque Giorgio sta coraggiosamente mettendosi in gioco, cercando di riproporsi al pubblico televisivo in una nuova veste, lasciando così alle sue spalle il ruolo di cavaliere e la breve love story – che ha fatto sognare in tanti – con Gemma Galgani, ancora protagonista del Trono Over e sempre alla ricerca dell’anima gemella.

Il fiorentino quindi condurrà uno spazio all’interno di “TADÀ” condotto da Diletta Bianchi – in onda su RTV38 tutti i lunedì alle 17.30 – al fianco della presentatrice Francesca Romeo e di Monica Balli. Manetti si occuperà quindi di affrontare tematiche molto care al pubblico televisivo, come quello dei viaggi, dell’attualità e della moda.

L’ex cavaliere ha già cominciato la sua nuova avventura con il nuovo anno, lo scorso lunedì 7 gennaio, chiudendo – forse – definitivamente con l’esperienza al dating show che lo ha reso molto popolare tra il pubblico televisivo, ma dove ormai non aveva più senso stare, anche in considerazione del fatto che Giorgio sembra da poco aver ritrovato l’amore, ricominciando a frequentare una sua vecchia fiamma.