Gilles Rocca, lo sdegno del web per le parole vergognose contro Fariba

Se inizialmente Gilles Rocca veniva visto un po’ come una sorta di paladino della giustizia, il leader forte e saggio di cui l’Isola dei Famosi 2021 aveva bisogno, ora la considerazione del pubblico e di gran parte dei telespettatori del reality show di Canale 5 sembra radicalmente cambiata. E non solo per via della velocità con cui l’attore prende fuoco, adirandosi con chiunque osi andargli contro o mettere in dubbio le suo parole.

Persino l’opinionista Tommaso Zorzi, che pure inizialmente subiva molto il fascino selvaggio e gli addominali perfetti di Gilles, glielo ha fatto notare. “Sei di un’arroganza sinistra” ha chiosato il vincitore del Grande Fratello Vip 5 nel corso dell’ultima diretta. E ancora: “Hai un modo di parlare non tollerabile, sembra che chiunque ce l’abbia con te si macchi di lesa maestà”.

L’atteggiamento inqualificabile di Gilles nei confronti di Fariba

Gilles Rocca ha fatto buon viso a cattivo gioco, blandendo Tommaso e scusandosi per le sue reazioni talvolta eccessive, ma ha continuato a comportarsi in un modo che non sta piacendo affatto al pubblico, come si evince facilmente sui social. Il bersaglio preferito dell’attore è sempre di più Fariba Tehrani, mamma della più famosa Giulia Salemi, influencer ed ex gieffina di successo.

Dopo averle fatto il verso del cane per tutta la scorsa settimana, Rocca non si è risparmiato una battuta quanto meno infelice. Recatosi in Palapa per la nomination di routine, l’uomo ha cercato la foto della 57enne italo persiana e poi ha affermato di non riconoscerla: in foto infatti è truccata, mentre dal vivo no (tra le righe, insomma, ha sottolineato come dal vivo sia nettamente più brutta).

“Mette disarmonia nel gruppo, sparla a destra e manca ed è una grande bugiarda” ha tuonato ancora Gilles, rivolgendosi alla conduttrice Ilary Blasi, che non l’ha mai ripreso. Una caduta di stile davvero eclatante, insomma, per chi come Rocca si è sempre presentato come un cavaliere d’altri tempi.