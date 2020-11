Gigi Proietti, i funerali saranno trasmessi in diretta su Rai 1

E’ morto il 2 novembre il grandissimo attore Gigi Proietti, giorno del suo 80esimo compleanno. Il Maestro se n’è andato per un attacco di cuore, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nei tantissimi fan che lo hanno seguito per una vita intera. Una carriera eccezionale quella di Proietti, che ha regalato sorrisi e momenti di grande spensieratezza.

Purtroppo però, Gigi non potrà avere il funerale che merita o meglio, con la folla che merita. Roma e l’Italia tutta non potranno dare di persona l’ultimo saluto al grande Proietti a causa del Coronavirus e dunque, ecco che la Rai trasmetterà in diretta le esequie. Giovedì 5 novembre, si terrà la cerimonia religiosa nella Capitale, con solo i suoi famigliari presenti in chiesa.

Rai 1 (l’emittente che ha trasmesso la maggior parte delle fiction e degli spettacoli di Proietti) trasmetterà una puntata speciale di “Unomattina“, in collaborazione con il Tg1 e seguirà tutte le fasi della cerimonia dedicata a Gigi Proietti. Il feretro, in uscita dalla clinica Villa Margherita, raggiungerà il Campidoglio per una breve cerimonia e poi il Globe Theatre di Villa Borghese (che sarà intitolato a Proietti, per anni direttore artistico).

Alle 13.00, si terrà la cerimonia religiosa presso la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo. La cerimonia in chiesa sarà riservata a sole 60 persone, così come non ci sarà il corteo funebre. Inoltre l’area circostante Piazza del Popolo sarà chiusa al pubblico e monitorata dalle forze dell’ordine per evitare la formazione di assembramenti, con le strade contigue vietate a veicoli e a pedoni.

Si cercherà di prevenire in tutti i modi la possibilità di creare assembramenti. Gigi Proietti era molto amato e gli innumerevoli messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia, ne sono la prova. La sua Roma gli ha reso omaggio con il lutto cittadino e con la proiezione della sua immagine sul Colosseo e sul Campidoglio.