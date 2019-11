Gigi D’Alessio esclude Anna Tatangelo dal suo nuovo show

Il cantante napoletano Gigi D’Alessio e la sua compagna, anch’essa cantante, Anna Tatangelo sono da poco tornati insieme dopo aver attraversato una cisi di coppia, che per un pò li ha visti vivere separati. La coppia che ha un figlio, Andrea, sta insieme da più di dieci anni. Questa per Gigi non è la sua prima famiglia, difatti il cantante ha alle spalle un matrimonio e altri tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

Dopo la crisi che li ha travolti, Anna e Gigi si sono ritrovati ancora una volta al centro del gossip, come quando accadde per l’ufficialità della loro relazione. Tra Anna e Gigi ci sono venti anni di differenza e in molti insinuarono che all’epoca il matrimonio del cantante terminò proprio a causa della Tatangelo.

D’Alessio e la Tatangelo che oltre alla vita privata condividono anche la stessa professione, sono più volte apparsi insieme sul palco, hanno dato vita a numerosi duetti e hanno rilasciato diverse interviste ai settimanali. Dopo la crisi però hanno deciso di preservarsi un pò, concedendo sempre meno interviste e facendo parlare di sé il meno possibile.

E questa scelta, secondo il settimanale “Chi“, avrebbe portato Anna e Gigi a prendere una decisione importante, ovvero quella di non apparire più insieme in televisione. Motivo questo per il quale la Tatangelo ha deciso di auto escludersi dal nuovo show che Gigi D’Alessio condurrà, a partire dal prossimo 29 novembre, su Rai 1 in coppia con Vanessa Incontrada.

La trasmissione sarà un vero e proprio contenitore nel quale i conduttori si racconteranno, si canterà, si parlerà di musica, curiosità, ci saranno diversi ospiti tra i quali: Francesco Renga, Mika e Fiorella Mannoia. Insomma gli ingredienti affinchè venga fuori una trasmissione di successo ci sono tutti, trasmissione dalla quale Anna Tatangelo, concorde con Gigi D’Alessio ha deciso di tagliarsi fuori. Si tratta di un nuovo inizio per la coppia.