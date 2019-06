Gianni Sperti parla di Gemma Galgani: "Certe volte esagera, è un’eterna ragazzina"

Gianni Sperti, in un’intervista rilasciata a Panorama ha parlato della sua carriera e del suo rapporto con Maria De Filippi e Tina Cipollari e del suo sogno di condurre in tv un programma sui viaggi.

Gianni Sperti ha iniziato la sua carriera televisiva 25 anni fa come ballerino a “La Sai l’ultima?” ma la popolarità è arrivata con “Buona Domenica” dove oltre ad essere il ballerino di punta è stato per anni al centro del gossip per il suo matrimonio, poi finito bruscamente, con Paola Barale. Quegli anni sono stati definiti da Gianni Sperti indimenticabili ed ha anche ringraziato Maurizio Costanzo non solo per la partecipazione a Buona Domenica ma anche per non aver cavalcato l’onda del gossip con la sua separazione dalla Barale.

Per la sua carriera oltre a Maurizio Costanzo ed a Garrison, che lo scelse come ballerino a “La sai L’ultima?“, Sperti ha ringraziato anche Maria De Filippi che 17 anni fa lo scelse come opinionista, insieme a Tina Cipollari, di Uomini e Donne. Sperti ha confessato che quello non era un periodo facile per lui e che Maria gli ha dato la possibilità di esprimersi partecipando stabilmente al programma, sul suo rapporto con la conduttrice inoltre ha dichiarato: “C’è stima e affetto reciproco”.

Invece sulla sua collega opinionista, Tina Cipollari, ha confessato: “Tra noi c’è un affetto davvero profondo, siamo davvero molto amici”, anche se a “Uomini e Donne” lei rispetto a Gianni Sperti è molto più istintiva e si infiamma con poco.

Su “Uomini e Donne” inoltre ha rivelato di divertirsi ancora dopo tanti anni perché è un programma imprevedibile e molti partecipano veramente per trovare l’amore infatti la lista di matrimoni, convivenze e coppie con figli è lunga, di contro ovviamente ci sono anche dei furbi che credono di prendere in giro chi lavora per il programma ed i telespettatori in questi casi ha rivelato: “Difendo il programma perché so quanto lavoro c’è dietro: quando capisco che lo usano per altri scopi, m’innervosisco e sbotto”.

Infine ha definito Gemma Galgani “Un’eterna ragazzina, ferma al tempo delle mele” ma ha precisato che è una donna intelligente e che non crede che reciti, aggiungendo che certe volte esagera ma è sempre pronta a nuove conoscenze, mentre sul presunto bullismo di Tina nei suoi confronti – dopo aver precisato che il bullismo è un problema serio – ha concluso dicendo che se Gemma fosse a disagio sarebbe andata via, invece dopo ogni episodio con la Cipollari è sempre rimasta.

Gianni Sperti nell’intervista ha anche parlato della sua vita privata, che preferisce tenere nascosta dopo il clamore della sua separazione con Paola Barale che per lui fu un trauma, mentre sulle voci della sua presunta omosessualità ha confessato che non è un’offesa essere gay e che non ama gli outing forzati perché essere gay non è un argomento che fa notizia.