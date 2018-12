Gianni Morandi, le parole del cantante: "Canale 5 trasmetterà uno speciale su quel tour con Lucio Dalla"

Gianni Morandi è stato protagonista di un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni nella quale ha avuto modo di porre l’accento sullo straordinario rapporto con Lucio Dalla, scomparso nel 2012. Il cantante emiliano ha rivelato di avere un legame speciale con la statuina che è stata realizzata nel momeno in cui insieme a Lucio è stato impegnato in un tour di caratura internazionale.

L’artista nato a Monghidoro si è detto emozionato per il fatto che su canale 5 sabato 29 dicembre verrà mandato in onda uno speciale sul tour. Gianni Morandi ha ricordato quell’anno: era il 1988, e insieme a Lucio Dalla fece centotrenta concerti in giro per il mondo. Tra i posti che ricorda con maggiore affetto, spiccano la Russia, l’America e il Canada: la collaborazione con Dalla ha rappresentato per Morandi “un momento meraviglioso del suo cammino artistico”.

La grande amicizia con Lucio Dalla

Inoltre ha voluto ricordare il rapporto speciale che Lucio Dalla aveva con il Natale attraverso queste dichiarazioni: “Era uno che impazziva per il Natale, lui in casa aveva il presepe tutto l’anno e luminarie ovunque”. Ha ironizzato riguardo all’importanza del Natale nella vita di Dalla, facendo riferimento al brano L’anno che verrà in cui cantava: “Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno”.

Lucio Dalla tra i personaggi del mondo dello spettacolo era una delle persone alle quali era maggiormente legato Gianni Morandi: si sono ritrovati molte volte come avvenuto anche nel 2012 quando il cantante di Monghidoro presentava il Festival di Sanremo.

In quell’occasione Lucio Dalla ha partecipato come concorrente dimostrando la capacità di rendersi artefice di progetti musicali innovativi. Nel corso dell’intervista, Morandi ha parlato del 2018 come un anno in cui ha fatto molti spettacoli in giro per l’Italia. Infine ha sottolineato che il Natale gli infonde malinconia poichè ha il ricordo della madre ma la felicità di vedere il sorriso dei bambini supera il resto.