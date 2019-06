Gianni Morandi cade sul set de "L’isola di Pietro": immagini virali

Gianni Morandi, il celebre cantante ed attore, è tornato a far parlare di sé per uno spiacevole episodio accaduto nei giorni scorsi in Sardegna, dove si trova per girare i nuovi episodi della serie tv “L’isola di Pietro“, grande successo messo in onda sulla rete ammiraglia Mediaset; proprio durante la lavorazione è accaduta la vicenda.

Da alcune settimane l’attore è tornato nella splendida cornice di Carloforte, località in cui è ambientata la serie televisiva di Canale 5 “L’isola di Pietro”; luogo ideale per fare passeggiate o anche jogging, l’attività sportiva preferita dall’attore. Nelle ultime ore Morandi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un singolare video, che ha destato la preoccupazione dei suoi tanti fan.

Gianni Morandi cade sul set

Da quando Gianni ha fatto scalo in Sardegna, condivide con i suoi numerosi followers su Instagram e Facebook le immagini più importanti e rappresentative delle riprese della fiction di cui è protagonista, ma anche della sua vita quotidiana fuori dal set, che attestano la straordinaria bellezza di questi luoghi incontaminati.

L’ultimo video pubblicato dall’attore ha però un qualcosa di davvero sorprendente. Nel breve filmato si può vedere Gianni correre lungo un percorso sterrato, tra bucolici cespugli di mirto, tipica pianta sarda, e quindi inciampare sulle radici di un cespuglio o su un sasso posto lungo il percorso, cadendo rovinosamente a terra.

Al fianco dell’attore l’inseparabile cane Mirto, che dopo la caduta di Morandi è andato subito in suo soccorso. Gianni si è rialzato prontamente senza danni apparenti, ma solo qualche piccola escoriazione dovuta all’impatto con il selciato. Non è chiaro ancora se il fatto sia accaduto durante la registrazione di una scena della fiction o se fuori dal set.

Come nella vita quotidiana, anche il personaggio che Gianni interpreta ne “L’isola di Pietro” ama fare jogging, dunque è possibile che questa scena la rivedremo presto in tv; nel frattempo Morandi ha voluto rassicurare tutti commentando il video con una sola parola: “Incolume!“, un atto dovuto, considerata la grande preoccupazione che ha suscitato nei suoi fan. Inutile dire che le immagini della caduta di Gianni Morandi sono diventate virali sul web nel giro di poco tempo.