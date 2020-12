Giancarlo Magalli, un collega potrebbe soffiargli la conduzione de “I Fatti Vostri”

La voce gira con insistenza da alcune settimane: con la prossima stagione de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli rischia di perdere la conduzione dello storico contenitore mattutino di Rai 2. A quanto pare, in vista di questo cambio della guardia, un collega starebbe già scalpitando per ottenere il posto del 73enne autore e conduttore televisivo.

A sganciare la bomba è stato Alberto Dandolo, giornalista divenuto famoso per i suoi scoop spesso scomodi, che in passato in più di una circostanza hanno messo in difficoltà i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo. Come da lui affermato sul settimanale Oggi, a Viale Mazzini si fa largo l’idea di cambiare il padrone di casa della trasmissione ideata da Michele Guardì.

I vertici Rai al momento non hanno rilasciato dichiarazioni, ma a quanto pare ci sarebbe l’idea di dare una ventata di aria nuova. A pesare sarebbero anche le dichiarazioni spesso azzardate e fuori luogo del conduttore romano, che da anni ha in essere una feroce querelle con Adriana Volpe, l’ex modella per anni al suo fianco alla guida del programma.

Al momento non è ancora chiaro chi potrebbe soffiargli il posto, ma in rete il candidato ideale è già stato individuato nella persona di Salvo Sottile. Il 47enne giornalista palermitano è entrato a far parte del programma lo scorso 15 settembre, curando la rubrica “Occhio alle truffe” che va in onda due volte alla settimana proprio all’interno del programma condotto da Giancarlo Magalli.

Diversi follower di Salvo Sottile sono infatti convinti che solo grazie a lui la trasmissione potrà rinnovarsi, garantendo un’offerta televisiva più frizzante e giovanile. Non a caso stando sempre alle indiscrezioni, Giancarlo Magalli fin da subito non avrebbe gradito l’introduzione di questa rubrica affidata ad un giornalista che in passato ha lavorato non solo per la televisione pubblica, ma anche per Sky, La7 e Mediaset. Da qui dopo aver fatto presente cosa stia bollendo in pentola, Alberto Dandolo conclude facendo presente che con un rivale in casa di questa caratura, per Magalli le cose potrebbero mettersi male e “come si dice in questi casi, sempre meglio guardarsi le spalle”.