Gian Battista Ronza, l’ex cavaliere di U&D diventa protagonista di "Guess My Age"

Gian Battista Ronza è stato al centro di svariate polemiche; il 56enne infatti all’epoca era una corteggiatore del famoso programma “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi. Ai tempi delle sua partecipazione, Ronza aveva un ottimo feeling con la dama Claire Turotti.

Ciononostante, le polemiche circa la loro relazione sono nate proprio quando in molti hanno sospettato che i due avessero una sorta di accordo per cercare di restare protagonisti del programma quante più puntate possibili, accaparrandosi quindi una certa notorietà.

La cosa poi venne confermata da una segnalazione anonima in cui rendeva noto l’accordo tra i due partecipanti; ovviamente questo ha destato non poco scalpore, tanto che la De Filippi in persona, nonostante il suo temperamento quieto, aveva invitato gentilmente Gian Battista di lasciare lo studio, dietro applausi del pubblico.

Di recente però si è avuto modo di ritrovare il personaggio in questione in un nuovo programma condotto da Enrico Papi, dal titolo molto caratteristico “Guess my age” un gioco a premi dove il concorrente deve indovinare l’età del personaggio. E proprio il Ronzi si è sottoposto a questo gioco.

Durante lo svolgersi del gioco in questione, si è avuto modo di conoscere meglio Gian Battista, ovviamente senza minimamente menzionare la sua avventura al trono over; ciò che si è saputo è che continua con grande passione il suo lavoro di produttore e assaggiatore di vini. Non sono mancate anche note di simpatia e senso di auto ironia, grasse sono state infatti la risate quando Enrico Papi aveva insinuato se Gian Battista avesse bevuto qualche sorso di vino prima di presentarsi in studio; ovviamente la sua partecipazione ha creato molta simpatia e divertimento in studio, e di certo ha contribuito alla riuscita della puntata del programma di Papi, che secondo gli indici di share, pare che sia un format che sta dando non poche soddisfazione alla rete “Tv8“.