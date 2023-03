Giaele De Donà e il suo passato: la rivelazione nel GF Vip

Giaele De Donà, concorrente del Gf Vip, ha recentemente fatto una rivelazione inedita e commovente riguardo alla sua infanzia.

Durante una chiacchierata con le sue amiche coinquiline, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, la vippona ha raccontato del periodo in cui aveva 7-8 anni e di come fosse oggetto di bullismo a scuola.

Il ricordo di un’infanzia difficile

Giaele ha raccontato di essere stata sempre magrissima e bassa, tanto da essere la più bassa della classe. A causa della sua magrezza estrema, le si vedevano le ossa e non aveva nessuna forma. Inoltre, aveva l’apparecchio ai denti e si sentiva molto brutta e insicura di sé stessa. Questa situazione l’ha portata a subire il bullismo dei compagni di classe, che la prendevano in giro e la facevano sentire diversa dagli altri.

La rivelazione di Giaele ha commosso i suoi coinquilini e ha fatto riflettere il pubblico sul tema del bullismo e dell’importanza di educare i bambini al rispetto delle differenze e della diversità.

La rinascita durante le superiori

La De Donà ha poi raccontato di essere cambiata con il passare degli anni e di aver iniziato a diventare più sicura di sé stessa. Alle superiori, infatti, si è imbellita e ha iniziato a piacersi di più. Nonostante questo, il ricordo dei bulli e delle difficoltà che ha affrontato da bambina l’hanno segnata profondamente.

Nonostante i momenti difficili del passato, Giaele De Donà è riuscita a superare le difficoltà e a diventare una donna forte e coraggiosa. La sua partecipazione al Gf Vip le ha permesso di stringere legami speciali con i suoi compagni di avventura e di mostrare al pubblico la sua vera personalità.

In questo contesto, la De Donà ha parlato anche del rapporto speciale che ha con sua madre e di come sia stata importante per lei in ogni momento della sua vita. Anche se sente la mancanza del marito e della famiglia, Giaele è felice di essere arrivata fino a questo punto del percorso all’interno del reality e di avere la possibilità di condividere la sua storia con il pubblico.