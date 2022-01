GFVip, ritorna il doppio appuntamento settimanale con un importante cambiamento

Con le festività di Natale e di Capodanno gli autori e la rete ha deciso di fare alcuni cambiamenti ai palinsesti di Canale 5, in particolar modo con il “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tra le novità più importanti troviamo sicuramente la sospensione della doppia puntata del venerdì, venendo così mandato in onda solamente il lunedì. Un cambiamento che però non dovrebbe durare molto, siccome secondo alcuni spifferi la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi avrebbe già deciso di mandare per due volte il reality con una sola piccola novità.

Le ultime novità sul Grande Fratello Vip

Come riportato testualmente dal sito “Gossip & Tv” l’influencer Alessandro Rosica, riconosciuto con l’alias di “Investigatore social” su Instagram, ha confermato la messa in onda dalle prossime settimane del “Grande Fratello Vip”, ma invece del venerdì dovrebbe essere trasmesso nella giornata dì giovedì. Invece la diretta del lunedì, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe essere a rischio.

Le altre novità invece riguardano i nuovi ingressi. Oltre alla conferma dell’attore Kabir Bedi, viene escluso il nome di Delia Duran come possibile concorrente del “Grande Fratello Vip”. Quasi sicuramente la compagna di Alex Belli, con quest’ultimo che ha fatto discutere per la sua speciale amicizia nella casa insieme a Soleil Sorgè, è stata cercata degli autori, ma negli ultimi giorni sarebbero nati degli intoppi in merito.

A svelare questa indiscrezione è stata Delia Duran, siccome nelle storie di Instagram si mostra in compagna proprio di Alex Belli durante il Capodanno, escludendo quindi di essere in quarantena prima di fare il proprio ingresso negli studi di Cinecittà. Quindi l’ingresso per la giornata del 3 gennaio è praticamente esclusa, ma non vanno esclusi a priori degli ulteriori colpi di scena nelle prossime settimana.