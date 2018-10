GFVIP, i nominati della settimana: chi uscirà tra Valerio Merola, Ivan Cattaneo, Elia Fongaro e Jane Alexander?

L’ultima puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip” – condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini – è stata davvero molto ricca di avvenimenti e di colpi di scena, tra i tanti oltre l’entrata in gioco di Lory Del Santo, anche la non esplulsione di Ivan Cattaneo per la sua frase sessista e l’eliminazione – annunciata e prevedibile per tanti – di Lisa Fusco.

Lisa ha sicuramente fatto di tutto per intrattenere il pubblico e fare divertire con i suoi impareggiabili siparietti, che ancora una volta hanno portato molti a chiedersi se la soubrette c’è o ci fa. Ma questo non è stato sufficiente per convincere il pubblico votante a salvarla al televoto. registrando anche un’alta percentuale di preferenze contrarie.

I nominati della settimana

A rischiare la permanenza in gioco è stato anche Enrico Silvestrin, che è stato al centro di un polverone mediatico scatenato prima della sua entrata nella casa di Cinecittà, a causa di alcune frasi “omofobe” o presunte tali. Dopo una puntata ricca di avvenimenti e colpi di scena è arrivato il consueto appuntamento con le nomination.

Chi sono i nominati della seconda puntata del Grande Fratello Vip 3? Si parte con i Cavernicoli, tra i quali Giulia Salemi vota Elia Fongaro, mentre Valerio Merola vota Benedetta Mazza che sembra essere sempre più disinteressata al gioco. La Marchesa D’Aragona vota Valerio Merola, mentre Elia Fongaro vota Enrico Silvestrin.

Poi è la volta di Fabio Basile che non ha dubbi sul votare la Marchesa D’Aragona, che a volte stanca con quei suoi modi troppo affettati, la Mazza esprime la sua preferenza, nominando Elia Fongaro, che sembra sempre più isolato ed in difficoltà. Poi è la volta di Maurizio Battista che nomina Valerio Merola.

Anche Enrico Silvestrin vota Valerio Merola.Il “Merolone” insieme ad Elia sono i VIP più votati tra i Cavernicoli. Nella Casa invece come saranno andate le cose? Mentre le gemelle Provvedi che concorrono con il nome d’arte “Le Donatella” votano Stefano Sala, Jane Alexander punta il dito contro Francesco Monte, e Stefano Sala vota Ivan Cattaneo. Martina Hamdy nomina Jane Alexander, mentre Andrea Mainardi vota Ivan Cattaneo, che a sua volta punta il dito contro Jane Alexander. Ed ancora Francesco Monte nomina Ivan Cattaneo, mentre Eleonora Giorgi vota Martina Hamdy quindi Walter Nudo vota Le Donatella.

Al televoto quindi sono andati Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Dopo la bufera mediatica causata dalla frase sessista, tra loro chi ha più infastidito il pubblico è stato Ivan Cattaneo, che potrebbe quindi essere punito per gli scivoloni fatti nei giorni scorsi.