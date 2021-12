GFVip, Delia Duran potrebbe far parte del cast

Con l’addio di Alex Belli dalla casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, termina il “trio amoroso” composto dall’ex protagonista di “CentoVetrine” insieme alla sua attuale compagna Delia Duran e Soleil Sorgè.

L’attore, sin da subito, ha mostrato un certo interesse nei confronti di Soleil, creando dapprima una semplice amicizia e poi ammettendo, dopo la recita messa in atto da Katia Ricciarelli, di essersi innamorato di lei. Nonostante le belle parole spese nei suoi confronti ha deciso nel lasciare gli studi di Cinecittà con l’obbiettivo di chiarsi e farsi perdonare da Delia, riuscendo nel suo intento.

Il futuro di Delia Duran

Per il mese di gennaio 2022 dovrebbero entrare nuovi concorrenti nella casa del “Grande Fratello Vip”. Come riportato testualmente dal sito “Biccy” Gabriele Parpiglia, in una recente chiacchierata a “Casa Chi”, ha voluto fare chiarezza sul futuro del reality show rilasciando alcune indiscrezioni molto interessanti sul programma.

“Alex Belli ha detto che comincia la seconda stagione di questo GF Vip. Cosa intendeva con questa allusione? Secondo me… aspetta che devo trovare le parole giuste” inizia con ironia la discussione di Parpiglia che poi sgancia la bomba sulla modella venezuelana: “Magari intendeva dirci, o ha mandato un segnale, o crede che potrebbe succedere qualcosa e magari succederà, forse andrà così… Nella seconda stagione del GF Vip 6 potrebbe esserci un sequel della storia di Alex Belli. Questo potrebbe essere l’arrivo di Delia Duran dentro la casa di Cinecittà“.

Oltre a Delia Duran nella casa entrerà quasi sicuramente Kabir Bedi, come inizialmente annunciato sul telegiornale di Canale 5. Secondo Parpiglia l’attore dovrebbe prendere il posto di Aldo Montano, che ha lasciato un buco enorme dopo la sua decisione di abbandonare la casa per dare la precedenza alla propria famiglia.