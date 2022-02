Ci avviciniamo a grandi passi verso la fase finale del Grande Fratello Vip 6. I coinquilini in questo periodo stanno continuando la loro convivenza nella Casa e i colpi di scena sono continui. Nelle scorse ore ha fatto molto parlare di sè Soleil Sorge, che si è anche riappacificata con Manila Nazzaro, con cui da settimane aveva un rapporto molto teso. Tra le due è scattata subito una grande amicizia non appena entrate nella casa, poi le cose sono peggiorate fino a quando Manila ha teso la mano all’amica.

Le due si sono dette parole bellissime e alla fine hanno terminato la loro discussione con un forte abbraccio, in lacrime. Ma Soleil ha fatto parlare di sè anche nella puntata del GFVip 6 andata in onda ieri sera, quando ha dovuto fare il nome di una persona per la consueta nomination. Lei ha deciso di nominare Davide Silvestri, che però non ha gradito assolutamente il gesto di Soleil. Tra i due quindi c’è stato un lungo botta e risposta.

La strada verso la finale

Come già detto in questi giorni comincerà la fase finale della gara nella casa più spiata d’Italia. Ad essere qualificate già per la puntata finale sono Delia Duran e Lulù Selassie. La finale del GFVip 6 è prevista per il prossimo 14 marzo, ma fino ad allora la strada è ancora lunga e può succedere di tutto.

“Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato” – così ha spiegato Soleil quando ha nominato Davide, che in un certo senso si sarebbe aspettato l’atteggiamento di Soleil, che lo ha accusato di fare il “furbo” e si sparlare di lei alle spalle. “Pensi di fregare le persone, ma vieni sgamato” – così ha detto arrabbiata Soleil.

“Tu non sei una mia amica. Te che volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia, hai fatto un grande teatrino. Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più. Con me hai chiuso basta!” – questa una delle tante e significative frasi pronunciate da un inviperito Davide Silvestri, che di certo non le ha mandate a dire alla Sorge. “Io mi devo esporre come vuole lei? Non posso parlare con Alex perché ci deve parlare lei? Lei fa sempre confusione fino alle 5 e va bene. Quando lo fanno poi gli altri mentre dormi no” – così ha poi detto Davide parlando con Katia Ricciarelli.