Caos nella casa del Grande Fratello Vip, sesta edizione. Nella serata di ieri è andato in scena un pesantissimo sconto verbale tra Delia Duran e suo marito, Alex Belli. La donna è giunta in treno proprio per andare nella casa del GFVip 6 e fare una ramanzina all’uomo e alla sua coinquilina, Soleil Sorge, con cui il marito avrebbe avuto un rapporto intimo. La serata per Belli non è finita comunque bene, in quanto è stato squalificato: l’uomo, non appena ha visto la moglie entrare è corso ad abbracciarla, cosa quest’ultima vietata dal regolamento anti pandemia, che indica ai concorrenti di rispettare il distanziamento sociale.

Agli spettatori non è assolutamente sfuggita la frase che la Duran ha detto, quasi sottovoce al marito, quando lo ha appunto accusato di aver avuto il rapporto con Soleil. La Duran ha sostenuto che si è visto tutto, anche se i due erano sotto le coperte. “Questa roba qui è grave” – ha detto la donna al marito. Incredulità per quanto accaduto anche nella casa anche in studio e tra i telespettatori a casa.

Mollato in diretta

Delia Duran ritiene che il marito abbia fatto l’ennesima schifezza in tre mesi. Per lei questo è veramente troppo, per cui in diretta tv è arrivato l’annuncio che ha spiazzato anche l’uomo. “Siccome ho una dignità, che è quello che mi contraddistingue, ho deciso che la nostra storia finisce qui” – così ha detto la Duran al marito.

La donna ne ha avute anche per Soleil Sorge, accusata dalla Duran di essere “senza pudore” e senza dignità. “E ti dico ciao bi… Andiamocene adesso che questo teatrino non mi piace più” – così ha poi aggiunto la moglie di Alex Belli. Sul discorso è tornato poi Alfonso Signorini una volta che Belli è rientrato in studio.

Signorini ha chiesto ad Alex che cosa le avesse chiesto Soleil, lui gli ha risposto che la moglie gli ha appunto chiesto cosa fossero quei movimenti sotto le coperte con Soleil. Alla risposta Belli si è messo a ridere, per cui Signorini ha chiuso con un “grazie”. La trasmissione poi è andata avanti.