GF16, nuove rivelazioni shock di Francesca De André: "Avevo una perizia psichiatrica da fare"

Francesca De André, concorrente della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, con le sue vicende sta catalizzando sempre più l’attenzione del pubblico televisivo, sempre più diviso al riguardo tra chi la ritiene una persona disturbata e aggressiva, e chi, invece, la biasima per il suo difficile passato e per il tradimento appena ricevuto dall’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Nel corso di un recente daytime, Francesca ha svelato ulteriori retroscena inediti riguardanti la sua vita e di cui sembra essere stato a conoscenza anche l’ex fidanzato Tambellini; rivelazioni fatte durante una conversazione notturna con Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, che si è trovato senza parole davanti allrivelazioni fatte dalla De André.

Francesca De André svela nuovi retroscena sulla sua vita

Il tempo passa molto lentamente all’interno della casa di Cinecittà, così Francesca ha molto tempo per ripensare e rielaborare quanto appreso nel corso dell’ultima diretta, quando Barbara D’Urso e la sorella Fabrizia De André le hanno confermato il tradimento del fidanzato con una bella mora.

Dimenticando forse la presenza capillare di telecamere e microfoni nascosti sparsi per tutta la casa, la De André ha detto a Nalli: “Giorgio sa cose private di me, alcune anche pesanti. Lui sa tante cose di me, lui ha letto anche… io avevo una perizia psichiatrica da fare” – quindi ha aggiunto – “Nella chat c’era di mezzo anche mia madre che mi ha scritto anche cose che tu non hai idea, tutta ubriaca… robe da film“.

Il repentino cambio di scena non ha permesso ai telespettatori collegati durante la diretta di ascoltare il proseguio del racconto della De André; la regia ha quindi deciso di staccare su Gennaro Lillio lasciando quindi il mistero e la curiosità dei telespettatori e fan del programma riguardo alla perizia psichiatrica cui doveva sottoporsi la nipote di Fabrizio De André.