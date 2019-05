GF16, nuova sorpresa per Serena Rutelli dopo l’eliminazione: lettera dal fratello naturale

La puntata del Grande Fratello 27 Maggio 2019 è stata ricca di colpi di scena e tante sorprese, come quella fatta a Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e della conduttrice televisiva Barbara Palombelli, adottata, insieme alla sorella Monica, dai coniugi Rutelli molti anni fa.

Solo durante l’esperienza vissuta dall’interno della casa di Cinecittà del Grande Fratello si è fatta viva la madre naturale con una lettera nella quale chiedeva a Serena di incontrarla. La giovane però non ne ha voluto sapere niente di lei, infatti per Serena ormai non c’è più dubbio sul fatto che Barbara Palombelli e Francesco Rutelli siano i suoi genitori.

Nuova sorpresa per Serena Rutelli

La mamma biologica di Serena ha avuto altri tre figli uno di loro, Gaetano, scrisse qualche settimana fa a Serena una bellissima lettera chiedendole di poterla incontrare una volta conclusa la sua esperienza al Grande Fratello; richiesta che Serena ha accolto. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello del 27 maggio Serena ha scoperto di avere altri due fratelli che si sono fatti vivi con una nuova missiva.

Dopo l’eliminazione Serena Rutelli, la conduttrice Barbara D’Urso ha fatto vedere alla gieffina la foto dei suoi tre fratelli mai conosciuti; quella stessa immagine fu inviata anni fa nello stesso istituto dove vissero Serena e sua sorella Monica prima di essere adottate dai coniugi Rutelli, però considerata la reazione di stupore di Serena, quella immagine non le fu mai mostra.

A scrivere oggi a Serena è suo fratello Ezio che le dice: “Ho saputo solo ora del Grande Fratello. Incredulo ho guardato le puntate e ho visto che anche Gaetano ha provato a contattarti. Hai visto la foto? Siamo noi tre, i vostri fratelli. Voglio ringraziare Francesco Rutelli e Barbara perché hanno avuto la stessa forza di tenerci uniti. Se volete noi ci siamo, per raccontarvi la nostra storia. Ci siamo per voi, e vi vogliamo bene“.

La replica di Serena non si è fatta atendere: “Beh, è una bella emozione. Sapere che all’improvviso ricevi queste lettere che non ti aspetti. Io al di fuori non avrei mai immaginato… Avevo un’idea, però non sapevo“.