GF16, nasce la seconda coppia: un concorrente si dichiara e il sentimento è corrisposto

Si sa, al reality show Grande Fratello tutto è alterato e subitaneo. C’è un gran desiderio di rischiare, di mettersi in gioco fino in fondo: il sentimento lo si ammette con facilità e si fa uso e abuso del concetto di amore. Quest’anno, nella fattispecie, più che “Grande Fratello” si potrebbe parlare di “Gioco delle coppie”.

Sono, infatti, ben 2 le coppie che quest’anno si sono formate all’interno del celebre appartamento di Cinecittà già alla prima settimana. Se conoscevamo già un nascente flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez, la nascita della seconda tresca amorosa si può giudicare eclatante, in quanto nata in quest’ultime ore.

I due in questione sarebbero Martina Nasoni, studentessa ed ex fidanzata di Irama, e Gaetano Arena, modello e pseudo collaboratore di Fabrizio Corona. Il 23enne lombardo si è lasciato andare ad un lungo confessionale, durante il quale ha risposto alle domande indiscrete del Grande Fratello.

Tra le tante confessioni, è giunta anche quella che riguarda la sua sensuale coinquilina Martina Nasoni. Molti telespettatori si sono chiesti cosa ci fosse tra i due, insospettiti anche da alcuni sguardi platonici tra i due giovani. Gaetano Arena si è lasciato andare a delle dichiarazioni sibilline sull’ex fidanzata di Irama: “Ha scoperto quello che doveva scoprire, cioè che ho notato lei. Vediamo come va. Si è imbarazzata un pochino. Vediamo, vediamo… Lei è una brava ragazza, quindi userò altre tattiche. Userò un’altro tipo di approccio. Non è la classica roba da ‘Ciao, come stai'”.

Anche Martina Nasoni sembra contraccambiare interesse nei riguardi del vanitoso modello di Varese: “Gaetano è una delle persone più particolari e interessanti che mi sia mai capitata”. Sono queste le parole pronunciate da Martina, che suonano quasi come il preludio di una nascente avventura amorosa, poichè al Grande Fratello gli innamoramenti sono irrazionali e all’ordine del giorno. Nuove coppie seguitano a sovrapporsi, giorno dopo giorno.