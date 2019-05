GF16, Mila Suarez e Francesca De Andrè ai ferri corti. I due opinionisti sconvolti: "Mai visto una cosa del genere"

La puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 13 maggio è stata veramente ricca di colpi di scena che hanno addirittura lasciati basiti e senza parole i due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. I due si sono mostrati profondamente sconvolti per il comportamento di alcune inquiline della casa che, senza tanti pensieri, si sono lasciate andare a duri scontri.

Francesca De Andrè e Mila Suarez hanno dato infatti i peggio di loro senza considerare il fatto che a prendere le difese della showgirl di origini marocchine è arrivata l’amica Sabrina. Quest’ultima infatti è entrata nella casa del Grande Fratello 16 per affrontare a muso duro la nipote di Faber dando invece il via ad uno scontro vero e proprio in diretta ma soprattutto sotto gli occhi attoniti di tutti.

Impossibile mettere fine alla diatriba, nemmeno quando Francesca De Andrè stanca, ha deciso di lasciare le due ragazze sole mentre Sabrina continuava ad accusarla di bullismo e razzismo. “Mai visto una cosa del genere nella mia vita, sto tremando per loro” ha chiosato infatti Cristiano Malgioglio sconvolto dal comportamento di Mila ma anche della nipote di Faber.

“Basta non vi sopporto più!” continua ancora il paroliere mentre Iva Zanicchi appoggia il pensiero del collega opinionista ma rincara la dose nei confronti delle tre donne asserendo, senza peli sulla lingua “Le scimmie sono molto più eleganti, ma veramente uno scandalo”. Inutile dire che la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 13 maggio non solo ha deluso moltissimo i due opinionisti ma anche molti telespettatori e utenti affezionati al programma.

Infatti sono stati tantissimi i commenti negativi sui social anche per quanto riguarda il comportamento di Francesca De Andrè nei confronti di Rosi che, dopo essere entrata all’interno della casa di Cinecittà per un chiarimento, ha acceso e non poco l’ennesima discussione che avrebbe potuto degenerare se non fosse entrato il fidanzato della gieffina.