GF16: Michael Terlizzi deriso dai coinquilini ma difeso dal padre Franco. Kikò deluso, redarguito dalla D’Urso

Michael Terlizzi, durante la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 6 maggio 2019, ha potuto riabbracciare il padre Franco entrato occasionalmente nella casa di Cinecittà per difenderlo dalle offese degli altri inquilini. Sembra infatti che Gaetano Arena e Kikò Nalli siano stati tra i primi ad essere accusati dall’ex naufrago de L’Isola dei Famosi di aver dato l’appellativo “calamaro” a Michael.

Barbara D’Urso ha voluto saperne di più redarguendo i diretti interessati e sottolineando giustamente che, quelli che si pensava fossero degli insulti veri e propri nei confronti di Michael, avevano non solo ferito il ragazzo ma anche chi, purtroppo, si ritrova a combattere la stessa malattia ovvero la sinostosi radio ulnare.

“Lo so, Michael, che hai detto che perdonavi, però tutta questa leggerezza di alcuni soprannomi che ti hanno dato ferisce anche altre persone, non solo te, ad esempio la tua famiglia” ha chiosato Carmelita mostrandogli subito un videomessaggio in cui la mamma e il papà di Michael hanno voluto fare il tifo per lui “Voglio dirti quanto siamo fortunati ad averti nella nostra famiglia. Quando abbiamo scoperto questa tua particolarità abbiamo fatto l’impossibile per capire cosa fosse… Avrei scalato l’Everest! Abbiamo vissuto questa cosa con tranquillità perché tu non sei una vittima”.

La mamma di Michael ha poi voluto sottolineare che quello che le sta facendo più male è vedere che all’interno della casa ci sono persone adulte che lo prendono in giro dimostrando di essere davvero piccoli. E’ stato allora che il Grande Fratello ha frezzato tutti i ragazzi e papà Franco ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Dopo aver fatto i complimenti a suo figlio e aver parlato con i ragazzi, Franco ha voluto rivolgersi personalmente a Kikò accusandolo di aver preso in giro suo figlio. L’haistylist, furioso con Barbara D’Urso, ha minacciato di lasciare il reality “Non mi permetterei. Che non esca fuori una cosa del genere su di me!” ha chiosato l’ex marito di Tina Cipollari mentre Carmelita non ha potuto fare altro che redarguirlo spiegandogli che una cosa del genere poteva benissimo essere fraintesa.