GF16, Kikò Nalli in confessionale dopo la diretta con Barbara D’Urso. L’hairstylist incredulo dopo il bacio con Ambra

Kikò Nalli è ancora incredulo e senza parole per il bacio romantico, ma soprattutto inaspettato, avuto da Ambra nella puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 29 aprile 2019. La professoressa infatti, grazie a Barbara D’Urso, è potuta ritornare per pochi minuti nella casa più spiata d’Italia per parlare a cuore aperto con l’hairstylist frizzato per l’occasione.

Al termine della diretta, Kikò ha voluto parlare di quanto accaduto con i coinquilini della casa e, ancora sconvolto, è andato in confessionale per fare una chiacchirata bella lunga con il Grande Fratello. Inizialmente Kikò è sembrato molto scettico che Ambra avesse deciso di lasciare definitivamente il suo fidanzato e ha chiesto ripetutamente se fosse tutta una presa in giro.

L’hairstylist sembra essere molto preso dalla professoressa e, durante la puntata in onda lunedì 29 aprile 2019, sembrava essere ritornato indietro nel tempo quando giovanissimo si innamorò di Tina Cipollari mentre stava corteggiando Zahida Ali a Uomini e Donne. “Ma è vero tutto questo o mi state prendendo in giro? Non me lo aspettavo, te lo dico in tutta sincerità” ha sottolineato Kikò.

L’ex marito di Tina Cipollari ha aggiunto che sapeva benissimo che tra lui ed Ambra c’era una sorta di empatia ma mai si sarebbe aspettato che la ragazza lasciasse tutto per lui. “Dentro la mia testa è andato tutto un po’ full!“ ha continuato orgoglioso Kikò che ora spera di poterla abbracciare e baciare al più presto e, perchè no, magari nuovamente nella casa del Grande Fratello.

Anche gli altri coinquilini sembrano fare il tifo per la nuova coppia tanto che Gianmarco Onestini ha voluto, personalmente , fare i suoi complimenti a Kikò asserendo che “Al vero amore è impossibile rimanere impassibili” e sicuramente anche i telespettatori da casa e la conduttrice Barbara D’Urso continueranno a fare il tifo per loro.