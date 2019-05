GF16, Guendalina Canessa pazza di Gianmarco: la glaciale reazione di Onestini

Guendalina Canessa, opinionista televisiva e attuale concorrente del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16“, è tornata a far parlare di sé, stavolta non per l’acceso confronto avuto con la sua ex rivale in amore, Francesca De André, ma per una insistente simpatia per il fratello di Luca Onestini, Gianmarco, coinquilino nella casa di Cinecittà.

L’ex gieffina, la Canessa ha partecipato anche all’edizione 2007 del popolare reality show di Canale 5, è stata da sempre definita viziata, eccentrica, romantica e sognatrice; di lei si ricorda il breve flirt con l’ex vincitore del GF 2007 Milo Coretti, un amore finito una volta spente le telecamere del reality.

La confessione di Guendalina a Gianmarco

La giovane influencer è stata sposata con l’ex tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Daniele Interrante, dal quale ha avuto una splendida bambina, Chloe. Dopo pochi anni, la coppia si è separata a causa, forse, del presunto trasimento dell’ex tronista con Francesca De André, nipote del celebre cantautore Fabrizio e attuale concorrente del GF16.

Guendalina sembra decisa a vivere pienamente la sua esperienza al Grande Fratello, non precludendosi nulla, neanche l’amore. Nelle ultime ore sembra che la fiorentina abbia confessato a Gianmarco Onestini di avere delle “pulsazioni” nei suoi confronti. Per il fratello di Luca Onestini, quindi, la Canessa avrebbe provato sin da subito un certo trasporto, un’attrazione non spiegabile a parole.

L’ex di Interrante ha ammesso a fatica i suoi sentimenti, trovandosi così in un grande imbarazzo: “Io forse vedo qualcosa che magari gli altri non vedono. Mi viene l’ansia perché gli altri ci guardano. Abbiamo un po’ parlato: io ti ho detto qualcosa di me, tu mi hai detto qualcosa di te” – quindi ha aggiunto – “Vado sempre col contagocce perché so che sei così. Perché io non seguo la strada più facile? Io sto seguendo la strada più difficile“.

Gianmarco non sembra essere particolarmente coinvolto da Guendalina, poiché in questo momento non ha occhi che per l’altra coinquilina della Casa, Erica, che frena il sentiment di Guendalina, che esponendosi ha ammesso: “Mi pulsa qualcosa da dentro. Da quando ci siamo visti. Da parte tua, sei lusingato“.

La replica di Onestini non è tardata ad arrivare: “Ovvio che un complimento mi fa sempre piacere, però non vengo da te per chiedere complimenti. Io non ho sentito le stesse cose“. Il giovane quindi ha messo le cose in chiaro, pur sottolineando il fatto che apprezza molto Guendalina per quello che é.